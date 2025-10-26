Μπενίτεθ: «Ο πρώτος αγώνας δεν είναι εύκολος, αλλά όλα πήγαν σωστά - Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα»

Ντεμπούτο με νίκη στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τον Ράφα Μπενίτεθ, με τους «πράσινους» να επικρατούν 2-0 επί του Asteras AKTOR στη Λεωφόρο, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο τη νέα εποχή τους. Μετά την αναμέτρηση, ο Ισπανός τεχνικός έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο του παιχνίδι, και τονίζοντας τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει στη συνέχεια.

«Ο πρώτος αγώνας δεν είναι εύκολος, δεν έχεις πολύ χρόνο, αλλά πήγε καλά, πιέσαμε και μας δώσαν ώθηση οι φίλαθλοι. Όλα ήταν σωστά, κάναμε κάποια καλά πράγματα και άλλα που πρέπει να βελτιώσουμε. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα.



Πιστεύω ότι σήμερα είχαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις και ήμασταν σταθεροί στην άμυνα, κάτι το οποίο μας βοήθησε και στην επίθεση», είπε αναλυτικά ο Μπενίτεθ.

