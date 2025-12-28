Συμφωνία Ολυμπιακού με Τζόουνς - Τυπική διαδικασία η υπογραφή

Ο Ολυμπιακός έχει ως πρώτο στόχο για την ενίσχυση στη φροντ λάιν τον Ταϊρίκ Τζόουνς, με νέο δημοσίευμα στο έγκυρο «Sport Klub» της Σερβίας να μεταφέρει τις εξελίξεις στην υπόθεση του Αμερικανού σέντερ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγή από την Ελλάδα, ο Τζόουνς κατέληξε σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» σχετικά με τους όρους της μελλοντικής τους συνεργασίας. Το μόνο που φέρεται να απομένει, είναι η λύση της συνεργασίας του παίκτη με την Παρτίζαν.

«Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μπει σε έναν «πόλεμο» προσφορών με άλλους συλλόγους. Γι' αυτό και ενημερώθηκε ο ατζέντης ότι ο παίκτης πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση της συνεργασίας με την Παρτίζαν και ότι στη συνέχεια η υπογραφή θα είναι τυπική διαδικασία. Είναι έτοιμοι να πληρώσουν ένα μικρό ποσό, ώστε αυτή η κατάσταση να επιλυθεί ταχύτερα και ευκολότερα», αναφέρει αναλυτικά το δημοσίευμα του Sport Klub.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει πως δεν αποκλείεται να υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Euroleague υψηλού επιπέδου για τον 28χρονο Αμερικανό σέντερ. «Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι και άλλες ομάδες θέλουν τον σέντερ της Παρτίζαν και ότι μερικές από αυτές είναι έτοιμες να πληρώσουν περισσότερα», τονίζεται αναλυτικά.

Βάσει κανονισμών της Ευρωλίγκας, για να μπορέσει ένας παίκτης να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, θα πρέπει να το κάνει ως τις 5 Ιανουαρίου (πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου) ή ως τις 25-26 Φεβρουαρίου υπό την προϋπόθεση πως ο παίκτης θα έχει αποδεσμευτεί από την ομάδα του ως τις 5 Ιανουαρίου.

Φέτος ο Τζόουνς έχει 10,8 πόντους (66,4% στα δίποντα, 63,8% στις βολές), 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 16,4 στην αξιολόγηση σε 23:28 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, έχοντας απουσιάσει από ένα μόνο παιχνίδι.

