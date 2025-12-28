Λογαριασμός
Σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι με σούπερ εμφάνιση Χάρις για τον Προμηθέα

Με τον Κλόντελ Χάρις να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 25 πόντους, ο Προμηθέας πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στην Αθήνα με σκορ 92-80 επί του Περιστερίου

Προμηθέας Περιστέρι

Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για το 2025 ο Προμηθέας!

Το βράδυ της Κυριακής (28/12) οι Πατρινοί πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο στο «Ανδρέας Παπανδρέου», πανηγυρίζοντας σπουδαίο διπλό με σκορ 92-80 επί του Περιστερίου για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Η ομάδα του Κούρο Σενγκούρα, που βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-5, είχε σε τρομερό βράδυ τον Κλόντελ Χάρις, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όντας ο κορυφαίος του αγώνα. Πολύτιμες λύσεις στον Προμηθέα έδωσαν ακόμη οι Χάμοντς και Γκρέι με 18 πόντους ο κάθε ένας.

Για το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου που υπέστη την τρίτη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 5-6, ξεχώρισε ο Φαν Τούμπεργκεν με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

