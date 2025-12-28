Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Παραμένουν ασθενείς πέντε παίκτες και τρία μέλη του σταφ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει μετ’ εμποδίων την προετοιμασία για τα ματς με Μαρούσι την Τρίτη και Ολυμπιακό την Παρασκευή

Παναθηναϊκός

Η γρίπη τύπου Α εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η προπόνηση της Κυριακής έγινε με πέντε απουσίες παικτών, ενώ κλινήρεις παραμένουν ακόμη και τρία μέλη του σταφ των «πράσινων».

Υπενθυμίζεται πως αρχικά οκτώ παίκτες είχαν προσβληθεί από τη γρίπη τύπου Α και πλέον το απουσιολόγιο έχει μειωθεί κατά τρία άτομα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Τρίτη το Μαρούσι (18:30) στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την Stoiximan GBL, ενώ την Παρασκευή υποδέχεται για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας τον Ολυμπιακό (21:15).

