Παναθηναϊκός: Παραμένουν ασθενείς πέντε παίκτες και τρία μέλη του σταφ

Η γρίπη τύπου Α εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η προπόνηση της Κυριακής έγινε με πέντε απουσίες παικτών, ενώ κλινήρεις παραμένουν ακόμη και τρία μέλη του σταφ των «πράσινων».

Υπενθυμίζεται πως αρχικά οκτώ παίκτες είχαν προσβληθεί από τη γρίπη τύπου Α και πλέον το απουσιολόγιο έχει μειωθεί κατά τρία άτομα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Τρίτη το Μαρούσι (18:30) στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την Stoiximan GBL, ενώ την Παρασκευή υποδέχεται για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας τον Ολυμπιακό (21:15).

