Ανείπωτη τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο. Ο 38χρονος αμυντικός, που είχε περάσει από Ατρόμητο, Εθνικό Αστέρα και Αιγάλεω, έχασε στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλας την σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.

Συγκεκριμένα, το σπίτι του Αργεντίνου κατέρρευσε, ενώ έπειτα από 72 ώρες ερευνών από τις διασωστικές αρχές εντοπίστηκαν οι σωροί της γυναίκας του και των παιδιών του.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια προς τον άλλοτε παίκτη της. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως η οικογένεια των Περιστεριωτών στέκεται δίπλα στον Αργεντίνο, δίνοντας κουράγιο σε εκείνων και τους οικείους του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία που βιώνει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Λούκας Τρέχο, μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του συζύγου και των τριών παιδιών τους από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.

Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ολόκληρη η οικογένεια του Ατρόμητου στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του, εκφράζοντας τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Λούκας Τρέχο και στους οικείους του, ώστε να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτή την αδιανόητη απώλεια.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους».

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