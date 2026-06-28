Ράλι Ακρόπολις: Θρίαμβος για τον Οζιέ

Μεγάλος νικητής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ήταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ.

Ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota τέθηκε επικεφαλής στη γενική κατάταξη του αγώνα με την πρώτη σημερινή ειδική («Άγιοι Θεόδωροι 1») και υπερασπίστηκε ως το τέλος το προβάδισμά του σημειώνοντας μάλιστα και τον καλύτερο χρόνο και στην Power Stage στο Λουτράκι.

Ο Γάλλος οδηγός ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 40.7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο «Ράλι των Θεών».

Αυτή ήταν η 69η νίκη στην καριέρα του, ενώ δεύτερος έμεινε ο Τιερί Νουβίλ (+58.3), ο οποίος το Σάββατο ήταν πρωτοπόρος, αλλά σήμερα με δύο κλαταρίσματα έχασε πολύτιμο χρόνο και τελικά δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη του φέτος και τρίτη συνολικά στον ιστορικό αγώνα. Τρίτος ήταν ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota (+3:04.8).

Νικητής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στην κατηγορία WRC2 είναι ο Ρόμπερτ Βίρβες με το Skoda FAbia Rally2. Δεύτερος τερμάτισε ο Αντρέας Μίκελσεν, ενώ τρίτος ο Αλεχάντρο Καχόν.

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