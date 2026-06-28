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Σαντίνο Αντίνο: «Τα θέλουμε όλα φέτος, δεν νιώθω πίεση»

Ο Νίκος Παγκάκης "ανακρίνει" τον Σαντίνο Αντίνο σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Ολλανδία 

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Σαντίνο Αντίνο

Αποκτήθηκε ως η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, για να κάνει τη διαφορά στην αριστερή πτέρυγα. Εν μέσω μιας ομάδας που είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και δεν μπόρεσε να βρει αγωνιστική ταυτότητα πέρυσι, ο ίδιος έψαχνε τα πατήματα του. Λατίνος γαρ, πρώτη φορά εκτός της χώρας του. Είχε αναδειχτεί πρωταθλητής στην Αργεντινή και έπρεπε να ακολουθήσει ένα περίεργο πρόγραμμα, αφού προερχόταν από προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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