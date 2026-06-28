Σαντίνο Αντίνο: «Τα θέλουμε όλα φέτος, δεν νιώθω πίεση»

Αποκτήθηκε ως η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, για να κάνει τη διαφορά στην αριστερή πτέρυγα. Εν μέσω μιας ομάδας που είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και δεν μπόρεσε να βρει αγωνιστική ταυτότητα πέρυσι, ο ίδιος έψαχνε τα πατήματα του. Λατίνος γαρ, πρώτη φορά εκτός της χώρας του. Είχε αναδειχτεί πρωταθλητής στην Αργεντινή και έπρεπε να ακολουθήσει ένα περίεργο πρόγραμμα, αφού προερχόταν από προετοιμασία.

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Πηγή: skai.gr

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