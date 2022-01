Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την κατάρρευσή του στο Δανία-Φινλανδία που σόκαρε όλον τον πλανήτη τον περασμένο Ιούνιο, έδωσε ο Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Δανός άσος μίλησε με συγκλονιστικά λόγια για εκείνες τις στιγμές, καθώς και για τη συμπαράσταση που έλαβε, σημειώνοντας πως «για πέντε λεπτά ήμουν νεκρός».

Παράλληλα, έδειξε αποφασισμένος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, θέτοντας ως στόχο μάλιστα την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8