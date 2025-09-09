Superleague: Στο Πανθεσσαλικό το Κηφισιά-Παναθηναϊκός - Στο ΟΑΚΑ το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Η σχετική ανακοίνωση:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (πλην της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχει ήδη εξασκήσει το δικαίωμά της).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό των αγώνων 4ης ως και 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό του αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης".

