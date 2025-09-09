Λογαριασμός
Στην Αθήνα ο Ντούμπερι, περνάει από ιατρικά από τον Ολυμπιακό

Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντούμπερι, ο οποίος θα περάσει σήμερα από ιατρικά και εργομετρικά τεστ

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντούμπερι όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ο 20χρονος Άγγλος έχει έρθει για λογαριασμό του Ολυμπιακού και το σημερινό του πρόγραμμα είναι να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά τεστ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» από την Μπόρνμουθ.

Ο πρώην κυνηγός της Τσέλσι, ο οποίος στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν προπονούταν με την πρώτη ομάδα των «μπλε», θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό Β.

Πηγή: sport-fm.gr

