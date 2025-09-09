Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση των μετόχων της EuroLeague, όπου μέσω ψηφοφορίας θα καθοριστεί ποια πόλη θα φιλοξενήσει το Final Four του 2026. Οι δύο υποψήφιες είναι η Αθήνα και το Βελιγράδι.

Η πλευρά του Βελιγραδίου, ωστόσο, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στη διοργανώτρια αρχή και κυρίως απέναντι στον CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, καταγγέλλοντας ότι δεν μεταφέρθηκε με ακρίβεια στους μετόχους η τελική βελτιωμένη πρότασή της.

Για να διασφαλίσει, όπως υποστηρίζει, τη διαφάνεια της διαδικασίας, η σερβική πρωτεύουσα έστειλε επιστολή στις ομάδες-μετόχους της λίγκας, στην οποία περιλάμβανε τόσο τον πλήρη φάκελο της πρότασής της όσο και την εκδοχή που παρουσίασε η EuroLeague.

Η κίνηση αυτή έγινε με στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη διαδικασία επιλογής της έδρας του Final Four. Παράλληλα, στην επιστολή αναφέρεται πως αν μετά από όλες αυτές τις διευκρινίσεις οι μέτοχοι προτιμήσουν την Αθήνα για τη διοργάνωση του Final Four, η απόφαση αυτή θα γίνει απόλυτα σεβαστή από την πλευρά του Βελιγραδίου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβληθεί εκ νέου η συνεδρίαση των μετόχων για την επιλογή της έδρας του Final Four.

Αναλυτικά ένα κομμάτι της επιστολής:

«Αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στους συλλόγους μέσω email, μείναμε κάπως έκπληκτοι, καθώς δεν περιλάμβανε ακριβή δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που μας είναι άγνωστες. Για χάρη της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή, σας αποστέλλουμε, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της EuroLeague.

Ο μοναδικός μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα ώστε να παραμείνουμε δίκαιος ανταγωνιστής στη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Final Four. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσα από τη δουλειά μας, τη συμπεριφορά μας, τον επαγγελματισμό μας και τη δυνατή συνεργασία μας. Αν, μετά την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε καταθέσει, η απόφαση είναι να απονεμηθεί το Final Four σε άλλη πόλη, θα απευθύνουμε με σεβασμό τα συγχαρητήριά μας στον νικητή».

