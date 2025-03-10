Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντέρμπι «αιωνίων» στην πρεμιέρα των playoffs - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Με ντέρμπι «αιωνίων» θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα που θα κρίνει τον τίτλο και τις θέσεις της Ευρώπης. Back-to-back οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Superleague: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των playoffs - Το πρόγραμμα

Ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού προέκυψε στην πρεμιέρα των play-offs.

Μετά την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, οι «αιώνιοι» θα συγκρουστούν στην 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος, την ώρα που η ΑΕΚ θα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Τα ίδια ζευγάρια (με αντίστροφες έδρες προφανώς) θα τεθούν αντιμέτωπα και στην τελευταία αγωνιστική, ενώ back-to-back (στο κλείσιμο του πρώτου γύρου και την έναρξη του δεύτερου) θα γίνουν οι αναμετρήσεις των Πειραιωτών με την «Ένωση».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Super League: Το πρόγραμμα των playoffs-Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Superleague ΑΕΚ ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark