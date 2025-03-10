Superleague: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των playoffs - Το πρόγραμμα

Ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού προέκυψε στην πρεμιέρα των play-offs.



Μετά την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, οι «αιώνιοι» θα συγκρουστούν στην 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος, την ώρα που η ΑΕΚ θα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.



Τα ίδια ζευγάρια (με αντίστροφες έδρες προφανώς) θα τεθούν αντιμέτωπα και στην τελευταία αγωνιστική, ενώ back-to-back (στο κλείσιμο του πρώτου γύρου και την έναρξη του δεύτερου) θα γίνουν οι αναμετρήσεις των Πειραιωτών με την «Ένωση».



Αναλυτικά το πρόγραμμα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.