Superleague: Ο Παναθηναϊκός τις ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός το γκολ

Πέρασε και από το ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν ιδανικά την πρωταθληματική τους πορεία, αφού νίκησαν με 1-0 τον Παναθηναϊκό και έκαναν το εντυπωσιακό 5/6 στα playoffs.

Ο Ελ Κααμπί με πέναλτι που είχε κερδίσει ο Γιάρεμτσουκ από τον Ίνγκασον πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, αλλά και το πρώτο του απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους Πειραιώτες να στρέφονται πλέον στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ σε έξι ημέρες (17/05, 20:00) στο ίδιο γήπεδο.

Αντίο με δάκρυα από τον Ζέκα, ο οποίος τιμήθηκε και από τον κόσμο πριν τη σέντρα του αγώνα, ενώ μπήκε ως αλλαγή και αποθεώθηκε. Επέστρεψε και πήρε ζεστό χειροκρότημα και ο Μάγκνουσον, αγωνιζόμενος μετά από αρκετούς μήνες με τη φανέλα των «πράσινων».

Κυνικοί οι Πειραιώτες, οι οποίοι μετά το προβάδισμά τους στο 60ό λεπτό ανέβηκαν, ήταν καλύτεροι και έφτιαξαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, ενώ το «τριφύλλι» έβγαλε αναποτελεσματικότητα, σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες, ενώ είδε και τον Τζολάκη να κάνει σπουδαία εμφάνιση, κρατώντας το μηδέν!

Το απόλυτο στον δεύτερο γύρο των playoffs (3/3), παρότι ήταν αδιάφορος βαθμολογικά έκανε ο Ολυμπιακός, τερματίζοντας στο +16 από Παναθηναϊκό, +17 από ΠΑΟΚ και +22 από την ΑΕΚ. Στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, στη League Phase η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που έχει ένα ακόμη κουτάκι να τσεκάρει στη σεζόν: Αυτό με το νταμπλ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με διάταξη 4-3-3 παρέταξε τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια. Ο Ντραγκόφσκι στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Τσέριν, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ η τριπλέτα του άξονα, ενώ Τετέ και Λημνιός στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-4-2 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην εστία επανήλθε ο Τζολάκης, ενώ στην τετράδα της άμυνας βρέθηκαν οι Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα. Δίδυμο στα χαφ οι Μουζακίτης και Γκαρθία, με τους Τσικίνιο - Πάλμα στα εξτρέμ. Ο Ελ Κααμπί παρέα με τον Γιάρεμτσουκ συνέθεταν το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγαλύτερη επιθετικότητα στο παιχνίδι, πατώντας επικίνδυνα δύο φορές στα πρώτα έντεκα λεπτά στην αντίπαλη περιοχή, έχοντας για κινητήριους μοχλούς τον Ουναΐ και τον Τετέ. Ο Σφιντέρσκι έμπαινε στην εξίσωση και την κυκλοφορία, οι «πράσινοι» έβαζαν στη μέση τον Ορτέγκα και έπαιζαν διαρκώς από την πλευρά του, με τα ανεβάσματα του Βαγιαννίδη να είναι επικίνδυνα αλλά και να αποδεικνύονται ανούσια.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε την απαιτούμενη ένταση και ενέργεια, έψαχνε με αρκετές βαθιές μπαλιές τα δύο φορ και για ακόμη μια φορά το κλασικό 4-4-2 με δύο προωθημένους δεν έδειχνε να βγαίνει στον Μεντιλίμπαρ, αφού υπήρχαν αποστάσεις στις γραμμές. Η πρώτη φάση των «ερυθρόλευκων» και η μοναδική στο 45λεπτο ήταν με το μακρινό πλασέ του Γκαρθία που έβγαλε ο Ντραγκόφσκι στο 32’, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Τζολάκης έκανε την επέμβαση του ματς στο εκπληκτικό πλασέ του Ουναΐ από τα όρια της περιοχής.

Η ομάδα του Βιτόρια προσπαθούσε να δημιουργήσει πιο ορθολογικά, ο Μεντιλίμπαρ είχε πολλά παράπονα και είδε το «τριφύλλι» να φτάνει κοντά στο γκολ λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του ημιχρόνου: Ο Βαγιαννίδης γύρισε προς τον Σφιντέρσκι, ο Πιρόλα έδιωξε ξανά αλλά όχι με τον καλύτερο τρόπο και ο Ουναΐ πήρε το ριμπάουντ για να εκτελέσει ψηλά άουτ, παρότι υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις.

Με φάση για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όταν ο Κοστίνια έκανε κακή εκτίμηση και ο Σφιντέρσκι επωφελήθηκε, έκανε το σουτ που κόντραρε, βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και πέρασε κόρνερ στο 51’. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τετέ έκανε το διαγώνιο σουτ που δεν βρήκε στόχο, ενώ στα… καπάκια ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Γιάρεμτσουκ από τον Ίνγκασον, με τον Τρεϊμάνις να δείχνει τη βούλα μετά το on field review. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Ντραγκόφσκι και σκόραρε για πρώτη φορά απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο για το 1-0 στο 60ό λεπτό.

Ο Μεντιλίμπαρ φρέσκαρε την ομάδα του, ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τα κενά που είχε αναγκαστεί να αφήσει πλέον ο Παναθηναϊκός. Ο Γιάρεμτσουκ έσπασε στον Ελ Κααμπί, αλλά το τελείωμα του Μαροκινού στο 70’ βρήκε… Ντραγκόφσκι, ενώ στο 76’ ο Ουκρανός δεν έκανε ιδανική εκτέλεση για να απειλήσει τον Πολωνό κίπερ.

Ζέκα και Μάγκνουσον πάτησαν χορτάρι και αποθεώθηκαν για διαφορετικούς λόγους στο 78ο λεπτό: Ο πρώτος καθώς αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του, ο δεύτερος καθώς επέστρεψε μετά από πολύμηνη απουσία στην πιθανότατα τελευταία εμφάνισή του με τα «πράσινα». Τα λεπτά περνούσαν, ο Τζολάκης έβγαλε με το… κεφάλι το πλασέ του Γερεμέγεφ στην κίνηση στο 85’, ενώ λίγο αργότερα ο Ουναΐ βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Μπιανκόν. Ήταν εκτός περιοχής όμως η επαφή και ο Τρεϊμάνις παρά τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων έδειξε να συνεχιστεί το ματς, σφραγίζοντας το 1-0 και τη νέα επικράτηση του Ολυμπιακού.

MVP: Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα. Με συμμετοχή στην επιθετική και στην ανασταλτική λειτουργία, κερδίζει το πέναλτι από τον Ίνγκασον, ενώ συνολικά ο Ουκρανός έπαιξε για τους συμπαίκτες του και για την ομάδα του! Άψογος ακόμη μια φορά!

Η σφυρίχτρα: O Τρεϊμάνις δίνει σωστά το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού μετά από on field review, αφού έχασε αρχικά την ανατροπή του Γιάρεμτσουκ από τον Ίγνκασον. Στο 90’ δεν υπάρχει πέναλτι στον Ουναΐ από τον Μπιανκόν μιας και η επαφή έγινε εκτός περιοχής, το λάθος του ρέφερι ήταν πως δεν έδωσε φάουλ.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78' Μάγκνουσον), Βαγιαννίδης (78' Κώτσιρας), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μαξίμοβιτς (78' Ζέκα), Ουναΐ, Τετέ, Λημνιός (68' Γερεμέγεφ), Σφιντέρσκι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια, Ορτέγκα (62' Μπρούνο), Μουζακίτης, Γκαρθία (62' Έσε), Τσικίνιο (86' Στάμενιτς), Πάλμα (62' Ροντινέι), Γιάρεμτσουκ (86' Γιάρεμτσουκ), Ελ Κααμπί.

