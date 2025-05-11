BCL - Μικρός τελικός: Ψυχωμένη η ΑΕΚ, λύγισε 77-73 την Τενερίφη και κατέκτησε την 3η θέση

Πήρε το… μίνιμουμ που άξιζε και δικαιούνταν με βάση τη φετινή ονειρική πορεία της στο Basketball Champions League η ΑΕΚ Betsson BC.

Πραγματοποιώντας μία απίθανη ανατροπή στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, μιας και βρέθηκε πίσω με 14 πόντους λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, η «Ένωση», παίζοντας με πάθος και ψυχή για τον κόσμο και την ιστορία της, έφτασε στην πολυπόθητη νίκη και στην κατάκτηση της 3ης θέσης του Final Four του BCL, λυγίζοντας με σκορ 77-73 την Τενερίφη στον μικρό τελικό της SUNEL Arena.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους «κιτρινόμαυρους», που προηγήθηκαν για πρώτη φορά ένα λεπτό πριν το φινάλε(!), ήταν ο Τάκερ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από κοντά ακολούθησαν οι Χέιλ (16π.), Γκρέι (11π., 6ρ.) και Γκόλντεν (9π., 7ρ.), που έδωσαν σπουδαίες λύσεις στο τέταρτο και καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο.

Για τους Ισπανούς, Κράμερ και Φερνάντεθ είχαν από 15 κα 14 πόντους αντίστοιχα, με τον Σερμαντίνι να μένει στους 5 πόντους και τα 13 ριμπάουντ, τα 11 από αυτά επιθετικά.

Το ματς:

Αρκετά νευρικό και εξαιρετικά άστοχο ήταν το μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου, αφού αμφότερες οι ομάδες σούταραν με πολύ άσχημα ποσοστά, τόσο εντός όσο και εκτός της γραμμής του τριπόντου. Με την Τενερίφη να κυριαρχεί στον τομέα των ριμπάουντ με οκτώ επιθετικά, και να φορτώνει από νωρίς την ΑΕΚ με φάουλ, κατάφερε χάρη στους πόντους των Σκραμπ και Σερμαντίνι να προηγηθεί με 11-2 στο 5λεπτο. Η «Ένωση» βρήκε τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι μετά από τέσσερα… άγονα λεπτά, μειώνοντας με τους Μπράις και Γκρέι στο 11-6 ένα λεπτό αργότερα, ένα σκορ, που έμεινε μέχρι και το τελευταίο δίλεπτο. Εκεί, το ματς άνοιξε, με την είσοδο του Χάιμε Φερνάντεθ να δίνει επιθετική πνοή στους τυπικά γηπεδούχους και με τον Ισπανό γκαρντ να πετυχαίνει 6 πόντους στο φινάλε, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +10 για το 21-11.

Με κάποια λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο για τους «κιτρινόμαυρους», την ώρα όπου οι Ισπανοί με καλάθια των Ντόρενκαμπ και Κόστα έγραψαν το 26-11. Μάλιστα, λίγο αργότερα η Τενερίφη έφτασε και στο +17 για το 30-13 στο 14ο λεπτό. Παρά το γεγονός πως βρισκόταν στα… σχοινιά, η ΑΕΚ αντέδρασε, με τον Ρέιζον Τάκερ να την παίρνει από το χέρι και με εννέα προσωπικούς πόντους, μάζεψε τη διαφορά στους 10 (32-22), βάζοντας στην εξίσωση του αγώνα και τον κόσμο! Λίγο αργότερα, μάλιστα, με καλάθια των Φλιώνη και Κουζέλογλου, η «βασίλισσα» μείωσε στους 7 (33-26) στο 18', ωστόσο στο φινάλε το σύνολο του Βιτορέτα με τρίποντο του Αμπρομάιτις και βολές του Χουέρτας, πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με +11 για το 39-28. Ένα κακό πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να έχει 9/27 (33,3%) εντός πεδιάς και την Τενερίφη 10/33 (30,3%).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ προσπάθησε να παίξει με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της, να πιέσει πάνω στον μπάλα και να τρέξει στην επίθεση με καλύτερη κυκλοφορία. Ωστόσο, όσο και αν το προσπάθησε στα πρώτα λεπτά, πληγώθηκε πάρα πολύ από τα επιθετικά ριμπάουντ της Τενερίφης και δη του Γιόργκι Σερμαντίνι. Και αυτό διότι, οι Ισπανοί βρήκαν οκτώ πόντους από δεύτερες ευκαιρίες για το +15 και το 49-34 στο 24', με τον Τάκερ να είναι ο μόνος αξιόπιστος επιθετικά πόλος της ελληνικής ομάδας. Από εκείνο το σημείο και μέχρι το φινάλε της περιόδου, οι άμυνες ήταν εκείνες, που μίλησαν και είχαν τον πρώτο λόγο, με τις ομάδες να μένουν χαμηλά στο σκορ. Τελικώς, στα τελευταία δευτερόλεπτα, ένα μεγάλο τρίποντο του Μπράις και ένα ακροβατικό buzzer beater του Χέιλ σε «νεκρό χρόνο», επέτρεψαν στην ΑΕΚ να μειώσει στο 55-46 της περιόδου.

Με την ψυχολογία στα ύψη και με το μομέντουμ υπέρ της μπήκε η «Ένωση» στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, βγάζοντας ένταση και πάθος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με καλάθια των Γκόλντεν, Χέιλ και Γκρέι, η ΑΕΚ μείωσε στους 5 (57-52) στο 33', με την Τενερίφη να τρέχει ένα μικρό σερί σερί για το 61-52 δύο λεπτά αργότερα. Γκόλντεν και Γκρέι κράτησαν την ελληνική ομάδα κοντά στο σκορ, για να ακολουθήσουν δύο τεράστια back-to-back τρίποντα του Χαμπ για το 65-62, αλλά και ένα λέι απ του Γκρέι για το 65-64 στο 37'! Στη συνέχεια, ο Χέιλ με τρεις βολές ισοφάρισε σε 67-67 ένα λεπτό αργότερα, στην πρώτη ισοπαλία του αγώνα μετά το αρχικό 2-2! Ένα λεπτό πριν το φινάλε, ο Χέιλ με απίστευτο τρίποντο έδωσε για πρώτη φορά «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα (71-72), με τον συγκινητικό Τάκερ να κάνει το +3 (71-74) στα 19 τελευταία δευτερόλεπτα. Οι βολές του Κράμερ και εκείνες του Χέιλ διαμόρφωσαν το τελικό 73-77!

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 39-28, 55-46, 73-77.

