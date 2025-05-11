Ένταση μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και Αταμάν στον τελικό του BCL

Το BCL ολοκληρώνεται απόψε, καθώς οι Γαλατάσαραϊ και Ουνικάχα Μάλαγα έρχονται αντιμέτωπες στον τελικό (20:00) της «SUNEL Arena», έτσι ώστε να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Στο κλειστό των Άνω Λιοσίων βρίσκεται γι' ακόμη μία φορά ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός είχε παρακολουθήσει και τον ημιτελικό της «τσιμ μπόμ» με την Τενερίφη, έχοντας λάβει ειδική πρόσκληση από την ομάδα ώστε να παρευρεθεί στο Final Four για να δει τα ματς της.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τελικού, επικράτησε μικρή ένταση μεταξύ μερικών οπαδών της ΑΕΚ που είχαν παραμείνει στο γήπεδο και του Τούρκου τεχνικού, η οποία πάντως δεν είχε συνέχεια.

Παράλληλα, έντονο διάλογο με οπαδό είχε και ο Ματίας Λεσόρ, που βρέθηκε στη «SUNEL Arena» για να παρακολουθήσει το ματς, μαζί με τους Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Λούκα Βιλντόσα.

