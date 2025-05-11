Στον θρόνο του BCL για δεύτερη σερί σεζόν η απίθανη Ουνικάχα Μάλαγα

Back-to-back πρωταθλήτρια του Basketball Champions League η Ουνικάχα Μάλαγα. Έναν χρόνο μετά την πρώτη της κατάκτηση στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο έκανε το repeat στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA, πανηγυρίζοντας τον τίτλο στον μεγάλο τελικό του Final Four της «SUNEL Arena», επικρατώντας με το εντυπωσιακό 83-67 της Γαλατάσαραϊ!

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του τελικού, με την Ουνικάχα Μάλαγα να φορτώνεται από πολύ νωρίς ομαδικά φάουλ και τη Γαλατά να το εκμεταλλεύεται για το 4-0 στο πρώτο δίλεπτο. Κάπου εκεί, οι Ισπανοί ανέβασαν κατακόρυφα στροφές και με τους Πέρι και Κάρτερ να πετυχαίνουν από 5 και 7 πόντους αντίστοιχα, προηγήθηκαν με 15-9 πεντάλεπτο. Χαρακτηριστικό της εικόνας του ματς, αλλά και της καλής άμυνας των τυπικά φιλοξενούμενων ήταν το γεγονός πως μέχρι το φινάλε της περιόδου, οι Τούρκοι σκόραραν μόνο με βολές για το 13-19 του δεκαλέπτου.

Η Μάλαγα συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και με ένα γρήγορο 5-0 σερί δια χειρός Οστεκόφσκι και Καλινόσκι, προηγήθηκε για πρώτη φορά με +11 (13-24) στο 12'. Κάπου εκεί, ο Γουίλ Κάμινγκς βγήκε μπροστά επιθετικά για την «τσιμ μπομ», η οποία και βρήκε ρυθμό και στις δύο άκρες του παρκέ και κατάφερε, όχι μόνο να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά και να φέρει το ματς στα ίσα για το 26-26 στο 17'. Η απάντηση της Μάλαγα ήρθε στο τελευταίο διάστημα της περιόδου με έξι πόντους του Πέρεθ και τρεις βολές του Κάρτερ σε νεκρό χρόνο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 31-37.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και να χτίσει διαφορά ασφαλείας, μιας και η μαχητική Γαλατά ήταν εκεί να βρίσκει πάντα λύσεις. Με το δίδυμο των Τέιλορ και Οτεσκόφσκι, οι Ισπανοί πήγαν στο +7 (36-43), για να απαντήσουν οι Κάμινγκς και Μπλούμπεργκς δίνοντας επιθετική πνοή στην ομάδα τους, προτού ο Γουάλας με επτά μαζεμένους πόντους σε 1,5 λεπτά, γράψει το 49-53 στο 28'! Στο τελευταίο δίλεπτο, υπήρξαν πολλά άστοχα σουτ, με τον Κράβις στο φινάλε πίσω από τα 6,75μ. να διαμορφώνει το 49-56 της περιόδου.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Μάλαγα με την ποιότητα και την εμπειρία που κατέχει, κατάφερε να διατηρήσει αυτό το μικρό, αλλά πολύ σημαντικό προβάδισμα. Παρά τις προσπάθειες των Γουάλας και Ιβούντου για τη Γαλατά κοντά στη ρακέτα, οι Ισπανοί έβρισκαν εύκολα λύσεις στο εμπρός μέρος του παρκέ και με τους Τέιλορ, Πέρεθ, αλλά και το τρίποντο του Πέρι, προηγήθηκαν με +9 για το 63-54 στο 33' Μάλιστα, το δίποντο του Γουάλας δεν άλλαξε τη... μοίρα των Τούρκων, αφού, ένα γρήγορο 5-0 δια χειρός Καλονόσκι, ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +12 και το 68-56 στο 35',, ενώ δύο λεπτά αργότερα με τρίποντα των Πέρι και Καλινόσκι, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +17 και το 80-63! Ο χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός για να αλλάξει η κατάσταση, με τη Μάλαγα να πανηγυρίζει το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο BCL της ιστορίας της με το τελικό 83-67!

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 31-37, 49-56, 67-83.

