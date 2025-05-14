ΠΑΟΚ: Τα είπαν Σαββίδης-Λουτσέσκου με το βλέμμα στη νέα σεζόν

Ο Ιβάν Σαββίδης, τα είπε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου με φόντο την αγωνιστική περίοδο 2025-26 στον «δικέφαλο του Βορρά». Από τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ και τον προπονητή της ομάδας έγινε αποτίμηση της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ ασφαλώς έπεσαν στο τραπέζι όλα τα «καυτά» θέματα που αφορούν την επόμενη.

Ώστε να «τρέξει» ο σχεδιασμός για τους «ασπρόμαυρους», που, όπως φαίνεται στην πράξη, περιλαμβάνει τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι της ομάδας. Ο τελευταίος στη συνέχεια τα είπε με τη Μαρία Γκοντσάρεβα και τον Χρήστο Καρυπίδη. Ο 56χρονος τεχνικός έχει δώσει γραπτώς τη λίστα με τις εισηγήσεις του. Τόσο όσον αφορά τα συμβόλαια που λήγουν (12 τον αριθμό), με εκείνα των Ότο και Παβλένκα να είναι σε πρώτο πλάνο.

Ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές και στόχος είναι να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία.

