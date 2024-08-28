Από λάθος φαίνεται, τελικά, πως ορίστηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ ο διαιτητής Πουλικίδης. Ο ρέφερι από τον Σύνδεσμο Δράμας, που είχε σφυρίξει την αναμέτρηση της Ένωσης με τη Λαμία το περασμένο Σάββατο, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει και το παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» με τον Λεβαδειακό, την ερχόμενη Κυριακή.

Περίπου 4 ώρες μετά, ωστόσο, η ΚΕΔ προχώρησε σε αλλαγές στους ορισμούς, με πιο σημαντική του διαιτητή Πουλικίδη, ο οποίος αντικαθίσταται από τον Πολυχρόνη στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ! Επίσης είχαμε και δύο αλλαγές σε 4ους διαιτητές, με τον Βεργέτη να τοποθετείται στο Λαμία-Ολυμπιακός αντί του Τσιάρα, ο οποίος θα είναι στο Άρης-Asteras AKTOR αντί του Πολυχρόνη. Ο Πουλικίδης να σημειωθεί δεν θα είναι, τελικά, σε κάποιο παιχνίδι για αυτή την αγωνιστική.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/8

19:30 Λαμία-Ολυμπιακός: Τζήλος (Τζιουβάρας, Χριστοδούλου, 4ος Βεργέτης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαδάκης)

20:00 Άρης-Αστέρας: Παπαδόπουλος (Νικολακάκης, Δέλλιος, 4ος Τσιάρας, VAR: Ευαγγέλου, Κωσταράς)

22:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Τσαγκαράκης (Στάικος, Τσολακίδης, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαπέτρου, Πάτρας)

Κυριακή 1/9

19:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ: Πολυχρόνης (Καραγκιζόπουλος, Τριανταφύλλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πετρόπουλος

19:30 Βόλος-ΟΦΗ: Τσακαλίδης (Σαμοΐλης, Στεφανής, 4ος Τσιάρας, VAR: Κουμπαράκης, Νιδριώτης)

20:30 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Ζαμπαλάς (Λιόντος, Μωυσιάδης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Κωσταράς)

22:00 Athens Kallithea-Παναθηναϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Δημητριάδης, 4ος Βεργέτης, VAR: Φωτιάς, Φωτόπουλος)

