Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Με δύο εκκινήσεις και εντυπωσιακά σκάφη η 57η διοργάνωση

Δύο εκκινήσεις, νέα σκάφη και καιρικές συνθήκες που θα προκαλέσουν τους αγωνιζόμενους συνθέτουν το «παζλ»του 57ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής». Για πρώτη φορά, σε ελληνικό αγώνα, θα υπάρχουν δύο ταυτόχρονες εκκινήσεις, καθώς, στις 29 Αυγούστου,ιστιοφόρα θα φύγουν με προορισμό την Άνδρο από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης και από τη Χίο. Η απόσταση και στις δύο διαδρομές είναι 72 ναυτικά μίλια. Η ιστιοδρομία από τη Χίο στη Χώρα της Άνδρου θα ονομάζεται «Οίνωψ» και θα συνδέσει δύο νησιά που διαθέτουν μακραίωνη ιστορία στις θάλασσες.

Στον στόλο της 57ης διοργάνωσης θα συμμετάσχουν και σκάφη που θα «τρέξουν» για πρώτη φορά σε αυτόν τον αγώνα αλλά και ιστιοφόρα που έχουν διανύσει αρκετές φορές την απόσταση. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι το TP52 «Velos Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, το «Carbonita» του Μανώλη Κονδύλη με πλήρωμα σπουδαίους ιστιοπλόους από την Ιταλία το «Black Pearl»με κυβερνήτες τον OlympianΜάρκο Χατζηκυριακάκη και τον Ανδριώτη Μάκη Κουρτέση και το superyacht «Burrasca». Η ομάδα του «Pete» του Δούκα Παλαιολόγου θα πάρει μέρος με ένα Cookson / Farr 43, κυβερνήτη τον πρωταθλητή Θοδωρή Τσουλφά και πλήρωμα νέα παιδιά από τις εθνικές ομάδες ιστιοπλοΐας. Στο τιμόνι του σκάφους «Απήδαλος Ναυς» θα βρεθεί ο πολυνίκης του Αιγαίου Δημήτρης Αλεβιζάκης, ο οποίος θα έχει χορηγό την ιστορική ανδριώτικη ναυτιλιακή εταιρεία GoulandrisBrosενώ ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης θα αγωνιστεί με το νέο του σκάφος «Franklymydear».

Στην εκκίνηση θα βρεθεί και ο περσινός νικητής της διοργάνωσης το σκάφος «Aristofani», το πλήρωμα του οποίου θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» του. «Συνταγή που πετυχαίνει δεν αλλάζει και, έτσι, επιστρέφουμε εφέτος με το ίδιο σκάφος και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερες και ο αγώνας απαιτητικός. Για εμάς το πρώτο μέλημά μας είναι η ασφάλεια του πληρώματος, το δεύτερο μέλημα η ασφάλεια του σκάφους και ύστερα η διάκριση. Το επίπεδο συναγωνισμού αναμένεται υψηλό και το «Carbonita» είναι ένα σκάφος που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και το άγνωστο αποτελεί πάντα πρόκληση», δήλωσε ο Σίμος Καμπουρίδης, κυβερνήτης του «AristofaniUKDCUKDefenceGlub–UKP&I».Στο πλήρωμα του συγκεκριμένου ιστιοφόρου θα βρεθεί για ακόμα μία φορά ο «ασημένιος» ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Δημήτρης Μούγιος.

Να επανακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου θα προσπαθήσει το πλήρωμα τους σκάφους «Velos Eurobank PrivateBanking»των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή. «Κάθε χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία τον αγώνα της Άνδρου για τις αγωνιστικές ιδιαιτερότητές του, για την υποδοχή που μας επιφυλάσσουν οι Ανδριώτες και για τη φιλοξενία. Ο αγώνας έχει σχεδόν κάθε χρόνο ακραία καιρικά φαινόμενα. Εφέτος θα φύγουμε με μπουνάτσα, κάτι που θα δυσκολέψει τα σκάφη για να τερματίσουν. Και αυτή τη χρονιά το GroupPrivateBankingτης Eurobankθα είναι δίπλα και σε εμάς αλλά και στον αγώνα της Άνδρου. Τόσα χρόνια έχουμε κοινές αξίες με στόχο την κορυφή. Πλέον έχουμε γίνει μία οικογένεια και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις περιπέτειες αυτού του τόσο απαιτητικού αγώνα. Θα είναι η πρώτη φορά που το νέο σκάφος μας «Velos»θα πάρει μέρος στη διοργάνωση. Η ομάδα μεγάλωσε και είμαστε έτοιμοι για έναν ωραίο αγώνα», τόνισε ο Παύλος Καγιαλής, εκ των κυβερνητών του «Velos Eurobank Private Banking». Στο πλήρωμα του πανέμορφου TP52 θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, ο Ολυμπιονίκης Τάκης Μάντης, ο Olympianτου Λονδίνου Στάθης Παπαδόπουλος και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα LightingΒασίλης Παπαδάκης.

Εκκίνηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Ολυμπιονίκη Στάθη Καλογερόπουλο

Την εκκίνηση από την περιοχή της Βουλιαγμένης θα δώσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης και ο Ολυμπιονίκης του πόλο Στάθης Καλογερόπουλος.

«Για 57η χρονιά κορυφαίοι ιστιοπλόοι, ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης θα έχουν την μοναδική εμπειρία να λάβουν μέρος σε μια εξαιρετικής ομορφιάς και δυσκολίας διαδρομής από τη Βουλιαγμένη στην Άνδρο, μέσα από τα στενά του Καφηρέα αλλά και από τη Χίο στην Άνδρο. Αποτελεί τιμή μου να δώσω την εκκίνηση στην ιστορική διοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, τους οποίους συγχαίρω για την προσφορά τους στον ναυταθλητισμό της χώρας μας. Θα είμαι παρών και στο τερματισμό, στην πανέμορφή Άνδρο, για να χειροκροτήσω και να θαυμάσω από κοντά τις προσπάθειες των πληρωμάτων όλων των σκαφών. Καλή επιτυχία σε όλους», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό θα βρεθεί ο ταλαντούχος πολίστας Στάθης Καλογερόπουλος, ο οποίος αποτέλεσε μέλος της εθνικής ομάδας που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς. Στο πρόσωπό του Σάθη Καλογερόπουλου οι διοργανωτές θέλουν να τιμήσουν την εκπληκτική εμφάνιση των αθλητών και των αθλητριών του υγρού στίβου στους Αγώνες του Παρισιού.



