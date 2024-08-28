Σημαντική πρόοδος στην αποθεραπεία του Μουσταφά Φαλ

Πολύ αισιόδοξα νέα έλαβε ο Ολυμπιακός μετά τον νέο κύκλο εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Μουσταφά Φαλ.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις έδειξαν μεγάλη και ξεκάθαρη πρόοδο στην αποθεραπεία του Γάλλου σέντερ, ο οποίος είχε διαπιστωθεί πως είχε κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού πριν από τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος σέντερ, επομένως, θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει σύντομα να πατήσει παρκέ και να αποφύγει μία χειρουργική επέμβαση, η οποία θα τον άφηνε για πολλούς μήνες εκτός δράσης.

Πρόκειται, φυσικά, για μία πολύ θετική εξέλιξη στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν λόγο να βιαστούν, αφού τη θέση «5» μπορούν να καλύψουν πολύ αποτελεσματικά οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Φίλιπ Πετρούσεφ και Μόουζες Ράιτ, μέχρι ο Φαλ να είναι 100% έτοιμος να ενσωματωθεί στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 32χρονος σέντερ αναγκάστηκε να χάσει όλη τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει τελικά την ήττα 3-2.

