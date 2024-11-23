Η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, έπειτα από την ισοπαλία με τον ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς πέρασε από την έδρα της Καβάλας με σκορ 3-0, στο πλαίσιο της 10ης αγνωστικής του Α' Ομίλου της Super League 2.

Οι «βυσσινί» ήταν από την αρχή έως το τέλος του αγώνα κυρίαρχοι, έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού και παίζοντας μονίμως στο μισό των γηπεδούχων.

Με υπομονή και σωστή κυκλοφορία, η ΑΕΛ δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για ευκαιρία, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει σε εκτέλεση. Όλα αυτά μέχρι το 24ο λεπτό, όταν ο Μούργος με μια απίθανη βολίδα έξω από την περιοχή, άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη συνέχισε στο ίδιο τέμπο και χωρίς να παίρνει ρίσκα, διατηρούσε με ευκολία το προβάδισμά της. Μάλιστα, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Κρητικός διπλασίασε τα τέρματα της Λάρισας και ουσιαστικά έβαλε τέλος σε όποια ελπίδα της Καβάλας για ανατροπή της κατάστασης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Καβάλα κατάφερε και ισορρόπησε, χωρίς όμως να απειλεί και η ΑΕΛ σε μία από τις λιγοστές φάσεις του δευτέρου μέρους πέτυχε και τρίτο γκολ, με τον Ηλιάδη στο 76’.

Με αυτήν τη νίκη η ΑΕΛ έφτασε τους 26 βαθμούς αύξησε τη διαφορά της από τον δεύτερο ΠΑΣ Γιάννινα στους 6, ενώ η Καβάλα παρέμεινε προτελευταία με μόλις 4 πόντους.

Την ίδια για τον Β' Όμιλο της Super League 2, η ΑΕΚ Β υποδέχθηκε την Παναχαϊκή. Το ματς είχε κάποιες καλές φάσεις, αλλά αμφότερες οι ομάδες ήταν άστοχες και το 0-0 ήρθε ως φυσικό επακόλουθο.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης ήταν η συμμετοχή του Σωτήρη Τσιλούλη με τη δεύτερη ομάδα της Ένωσης, ενώ ντεμπούτο στον πάγκο του Δικεφάλου έκανε ο Γενναίος Καραχάλιος, ο οποίος πήρε τη θέση του Νίκου Κούστα στον πάγκο της ομάδας. Η ΑΕΚ Β έφτασε τους 10 βαθμούς, ενώ η Παναχαϊκή τους 12 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0

(81’ Σέποβιτς)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΑΕΛ 0-3

(24’ Μούργος, 45’ Κρητικός, 76’ Ηλιάδης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Διαγόρας (15:00)

Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – Καμπανιακός (14:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Παναχαϊκή 0-0

Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά – Παναργειακός (17:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Asteras Aktor B (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11.2024

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Χανιά (14:30 / monobala.gr)

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Αιγάλεω – Ηλιούπολη (14:30)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.