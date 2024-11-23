Μάνατζερ Μιλουτίνοφ: «Υπάρχει προσέγγιση απ’ τον Ολυμπιακό για νέο συμβόλαιο»

Ένα από τα «καυτά» θέματα όσον αφορά τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους είναι και αυτό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό.

Ο μάνατζερ του Σέρβου «γίγαντα» , Γιώργος Πάνου, αναφέρθηκε στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ήδη προσέγγιση από τους «ερυθρόλευκους», με σκοπό οι δύο πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

«Ο Νίκολα είναι ιδιάζουσα περίπτωση. Παρότι είχε αρκετές προτάσεις και το γνωρίζει και η διοίκηση (σ.σ. του Ολυμπιακού), ήθελε να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Θεώρησε ότι έχει αφήσει μισοτελειωμένη δουλειά. Του είπα “OK, είναι επιλογή σου”. Ήρθαμε, συμφωνήσαμε και γύρισε στον Ολυμπιακό», ανέφερε αρχικά στο «Amerikanos24» και πρόσθεσε: «Το τελευταίο δίμηνο είναι πιο κοντά στο πώς φαντάζεται αυτός, ο Ολυμπιακός και οι φίλοι του, στον Νίκολα που περίμεναν όταν υπέγραψε. Το τι θα γίνει είναι στο χέρι των δύο. Υπάρχει μία προσέγγιση από την ομάδα, για να ξεκινήσουμε συζητήσεις. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα κάτσουν στο τραπέζι, να βρουν το σωστό τάιμινγκ. Τώρα έδωσε και ο κόουτς Μπαρτζώκας τρεις ημέρες ρεπό. Μπορείς να είναι και αυτές…».

