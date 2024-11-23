Μαξίμοβιτς: Ο λόγος που έμεινε εκτός αποστολής

Ο Νίκολα Μαξιμοβιτς υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Σερβίας, όταν δέχθηκε ένα πάτημα από αντίπαλο. Η έντονη ενοχλησία που αισθάνθηκε σήμερα τον οδήγησε στο να μην ολοκληρώσει το πρόγραμμα προπόνησης, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μείνει εκτός αποστολής για τον επόμενο αγώνα της ομάδας. Οι γιατροί της ομάδας παρακολουθούν την κατάσταση του, αλλά η ακριβής διάρκεια της αποχής του παραμένει ασαφής.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.