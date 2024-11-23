Γκέτσε: «Ακολουθούσα το ασθενοφόρο, δεν ξέρω πώς κράτησα το αμάξι στο δρόμο…»

Στη γνωστή και εκπληκτική ιστοσελίδα «The Player's Tribune», όπου οι αθλητές επιλέγουν να βγάλουν ψυχή στο κείμενο - εξομολόγηση που προσφέρουν στον κόσμο, ο Γκέτσε αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη ζωή τα δυο του παιδάκια.

Η περίπτωση του μικρού Ρόουμ, ήταν εκείνη που συγκλόνισε στο κομμάτι, με τον ποδοσφαιριστή της Άιντραχτ να μιλά για όσα πέρασε το 2020, επιλέγοντας την οικογένεια και αφήνοντας το ποδόσφαιρο στην άκρη δίχως ενδοιασμό ή σκέψεις...

«Παιδιά μου, κάθε μέρα που περνά είμαι ευγνώμων που είστε ασφαλείς. Ρόουμ, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν η μητέρα σου ήταν 7 μηνών έγκυος και σε ένα check-up ρουτίνας για να δούμε αν όλα ήταν καλά, μας είπε ότι το μωρό δεν ήταν όπως θα έπρεπε… Μας είπε για τον καρδιακό παλμό πως ήταν χαμηλός.

Φωνάξαμε ασθενοφόρο και μας είπαν ότι έπρεπε αμέσως να πάμε στο νοσοκομείο. Αισθάνθηκα ότι θα σταματούσε η δική μου καρδιά. Οδηγούσα ακριβώς πίσω από το ασθενοφόρο και δεν ξέρω πώς κατάφερα να συγκρατήσω το όχημα στο δρόμο, αφού το μοναδικό που σκεφτόμουν επί 20 λεπτά, ακούγοντας τη δυνατή σειρήνα, ήταν “σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ ας είναι καλά”.

Βλέπεις κάθε εφιάλτη να ζωντανεύει. Φώναζα “ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΕ ΜΟΥ!”. Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο, ο γιατρός μάς είπε ότι η καρδιά χτυπούσε ακόμα, αλλά έπρεπε να βγει το μωρό! Έξι εβδομάδες πρόωρο. Αμέσως όμως φάνηκε πρόβλημα κι έτσι έπρεπε για τρεις εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν και περίοδος με Covid, ήταν δύσκολη η επιστροφή στη Βεστφαλία, επικοινώνησα με την ομάδα, τους εξήγησα και τελικά δεν επέστρεψα ποτέ. Δεν υπήρχε ερώτημα. Επέλεξα την οικογένεια πάνω από το ποδόσφαιρο.

Το συμβόλαιό μου έληγε το καλοκαίρι και όταν επιστρέψαμε σπίτι ήμουν ελεύθερος. Είμαι σίγουρος ότι στην Ντόρτμουντ δεν ήταν και πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι κατάλαβαν τη θέση μου. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Πρώτα πατέρας, μετά ποδοσφαιριστής. Δεν θα απολογηθώ ποτέ γι’ αυτό…».

