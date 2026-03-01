Στην Αθήνα θα βρει... καταφύγιο μέχρι νεοτέρας η Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ισραήλ.

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αποφασίστηκε η αποστολή της ομάδας να φύγει από τη χώρα.

Ήδη τα μέλη της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη κατευθύνονται προς το Εϊλάτ και αύριο θα αναχωρήσουν για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.

Πιθανότατα η βάση της Χάποελ Τελ Αβίβ θα μεταφερθεί σύντομα στη Σόφια, εκεί όπου φιλοξενούνταν και οι αγώνες της ομάδας για την Ευρωλίγκα μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν αποφασίστηκε η επιστροφή στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως ήδη αναβλήθηκε η... εξ αναβολής αναμέτρηση της Χάποελ με την Παρί, που θα γινόταν την Τρίτη, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι με τη Μακάμπι για την Ευρωλίγκα, με πιθανότερη έδρα το Βελιγράδι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.