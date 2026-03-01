Super League: Πιο κοντά στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, 3-1 τον Άρη

Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη πλησίασε ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτηση με σκορ 3-1 επί του Άρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύθηκαν την απώλεια του Λεβαδειακού, τον οποίο «έπιασαν» στη βαθμολογία, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Επτά αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόν παρέμεινε στην εστία, με τους Γέντβαϊ, Κάτρη και Ερνάντεθ στα στόπερ. Καλάμπρια δεξιός φουλ μπακ και Κυριακόπουλος αριστερά, με τους Κοντούρη και Τσέριν να είναι οι δυο χαφ. Στην επίθεση η τριάδα απαρτιζόταν από τους Παντελίδη, Αντίνο και Σφιντέρσκι.

Για τον Άρη η πρώτη ενδεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, είχε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Αθανασιάδης στην εστία, με τους Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ και Μεντίλ στην τετράδα της άμυνας. Ο Χόνγκλα μαζί με τον Ράτσιτς οι δυο χαφ με τον Πέρεθ δεξιά τον Γκαρέ αριστερά και τον Δώνη πίσω από τον Καντεβέρε.

Το ματς:

Με αρκετή ένταση, από άποψης τρόπου παιχνιδιού, άρχισε η αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με τον Άρη να προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πλησιάσει την περιοχή του Λαφόν, τον οποίο θέλησε να αιφνιαδιάσει. Οι «πράσινοι» από τη δική τους πλευρά, είχαν υπομονή και επιμονή στο παιχνίδι τους και στην πρώτη τους, ουσιαστικά, υποσχόμενη στιγμή κέρδισαν κόρνερ που έφερε και προβάδισμα.

Ο Τσέριν εκτέλεσε με πάσα στον Κοντούρη, αυτός έκανε αμέσως τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, ο Παντελίδης πετάχτηκε με ωραία κίνηση, άγγιξε με το «τακουνάκι» την μπάλα η οποία πήγε στο δεύτερο δοκάρι και ο αμαρκάριστος Ερνάντεθ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και το παρθενικό του γκολ με το «τριφύλλι».

O ρυθμός του ματς ήταν εξαιρετικός με τις δυο ομάδες να μην διστάζουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να μπουν στην αντίπαλη περιοχή. Το πάθος ξεχείλιζε εκατέρωθεν και τα σκληρά μαρκαρίσματα δεν έλειπαν με αρκετούς παίκτες και από τις δυο πλευρές, να βρίσκονται πολλές φορές στο έδαφος.

Οι γηπεδούχοι στο 23' απείλησαν με ωραία επίθεση. Ο Τσέριν πήρε την μπάλα στον άξονα και ανέβασε τον Κυριακόπουλο, αυτός πήρε μέτρα, είδε την κίνηση του Σφιντέρσκι στην περιοχή, έκανε τη σέντρα, ο Πολωνός κατέβασε και εκτέλεσε, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Από την πλευρά του, ο Άρης, έπαιρνε, σιγά-σιγά, μέτρα στο γήπεδο και στο 27' έχασε τεράστια ευκαιρία για το 1-1. Από κόρνερ που εκτέλεσε ο Γκαρέ από τα αριστερά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Καντεβέρε, πήρε την μπάλα, έκανε κοντρόλ και έκανε τρομερό ψαλιδάκι, ο Λαφόν έμεινε... άγαλμα, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Ιβοριανού.

Στο 30' ήρθε η ώρα του Παναθηναϊκού να απαντήσει στην τεράστια στιγμή του Άρη όταν ο Κοντούρης, από μια απόσταση των 30 μέτρων, επιχείρησε με φοβερό δεξί σουτ να σκοράρει και αυτός το παρθενικό του γκολ με το «τριφύλλι», αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αθανασιάδη.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα ο Άρης, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο, επιχειρώντας κυρίως από τα άκρα με Πέρεθ και Δώνη να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο. Ωστόσο πέραν μια αδύναμης και άστοχης κεφαλιάς του Φαμπιάνο, δεν κατεγράφη κάποια άλλη αξιοσημείωτη τελική στο πρώτο μέρος, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ο Γρηγορίου προχώρησε στην ανάπαυλα σε δυο αλλαγές τακτικής, αντικαθιστώντας Μεντίλ και Δώνη με Τεχέρο και Αλφαρέλα την στιγμή που ο Μπενίτεθ επέμεινε στο ίδιο σχήμα και τα ίδια πρόσωπα. Οι «κίτρινοι» και στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και την κατοχή της μπάλας, ενώ οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους.

Παρά την καθολική ανωτερότητα της ομάδας του Γρηγορίου στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, χάρη στις δυο αλλαγές του Ράφα Μπενίτεθ, που έγιναν νωρίτερα! Ο Τζούριτσιτς, συνδυάστηκε με τον Κυριακόπουλο, έκανε τη σέντρα στην περιοχή, ο Φαμπιάνο δεν υπολόγισε καλά τη φάση, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα, που έκανε το κοντρόλ, σούταρε και την έστειλε στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη, για το 2-0!

Ο Άρης παρά την... γκίνια, δεν κατέρρευσε και κυνήγησε τη μείωση του σκορ την οποία και βρήκε στο 72'. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και σε φάση διαρκείας, ο Ράτσιτς επωφελήθηκε, εξαπέλυσε ένα τρομερά δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής κάνοντας το 2-1 που έδωσε άλλη διάσταση στο ματς. Ωστόσο για να κατοχυρωθεί το γκολ χρειάστηκε να περάσουν αρκετά λεπτά, μιας και ο Μπόγκναρ πήγε στο VAR να εξετάσει φάση για επιθετικό φάουλ του Γκαρέ στον Κοντούρη στην αρχή της φάσης, το οποίο ωστόσο (ίσως άδικα) δεν καταλογίστηκε.

Η ομάδα του Γρηγορίου, πήρε ξανά την μπάλα στα πόδια συνεχίζοντας την πίεση και στο 78' ο Αλφαρέλα απείλησε με αριστοτεχνικό πλασέ με την μπάλα να φεύγει άουτ.



Όμως δυο λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός βρήκε το τρίτο τέρμα. Δράστης, ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δέκα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε πάρει τη θέση του Σφιντέρσκι. Από φάουλ που εκτελέστηκε ο Αθανασιάδης δεν βγήκε σωστά, έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Τετέι με... ορμή και καθαρά, την έσπρωξε στα δίχτυα για το 3-1.

Λίγο μετά το γκολ, ήρθε μια ακόμη στιγμή που σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από πλευράς Άρη, όταν ο Αλφαρέλα, από μεγάλο λάθος του Λαφόν, ανατράπηκε από τον Ιβοριανό εντός περιοχής. Ωστόσο ο Μπόγκναρ, παρά τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων, επέμεινε στην αρχική του απόφαση και συνέχισε το ματς, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού.

MVP: Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι ξεχώρισαν από τον Άρη στο ματς. Από τον νικητή Παναθηναϊκό όμως θα βγει ο MVP και το βραβείο θα δοθεί στον Σωτήρη Κοντούρη που σε ένα ακόμη ματς έδωσε εξαιρετικά δείγματα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Γιώργος Κυριακόπουλος.



Η σφυρίχτρα: Ο Μπόγκναρ πέρασε απαρατήρητος για πολύ μεγάλο διάστημα του ματς, ωστόσο στη συνέχεια μετατράπηκε σε κεντρικό πρόσωπο. Χάνει τη φάση του φάουλ στον Κοντούρη στην στιγμή της ισοφάρισης, ενώ χρειάστηκε τόσο στο 3-1 του Τετέι, όσο και στην ανατροπή του Γκαρέ την αρωγή του Κούλτσαρ στο VAR, αναστατώνοντας και τις δυο ομάδες.



Oι ενδεκάδες:



Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (88' Μπακασέτας), Τσέριν (89' Σισοκό), Παντελίδης (57' Ταμπόρδα), Αντίνο (57' Τζούρισιτς), Σφιντέρσκι (79' Τεττέη).



Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (60' Φρίντεκ), Μεντίλ (46' Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Πέρεθ, Δώνης (46' Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83' Κουαμέ).



Διαιτητής: Μπόγκναρ

Βοηθοί: Μπούσα, Κόμπορ

VAR: Κούλτσαρ, Καράκο

4ος: Μόσχου

