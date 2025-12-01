Super League: Η κορυφαία ενδεκάδα της 12ης αγωνιστικής

Ο πρώτος γύρος της Stoiximan Super League φτάνει στο τέλος του, καθώς και η 12η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με συναρπαστική ντερμπάρα στη Λεωφόρο.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δεν είδαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, αλλά αντικρύσαμε σημαντικά αποτελέσματα, τόσο ως προς τα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, όσο και στην «ουρά».

Αρχικά ο Βόλος έφυγε με σπουδαία νίκη από το Παγκρήτιο, αφού επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, ο Άρης επέστρεψε μετά από δυο μήνες στις νίκες, λυγίζοντας με buzzer beater του Ντούντου την ΑΕΛ Novibet (2-1), ενώ το σαββατιάτικο πρόγραμμα έκλεισε με την επιστροφή της Κηφισιάς στα θετικά αποτελέσματα με τη νίκη της με σκορ 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Την Κυριακή, ο Asteras AKTOR πέρασε με σκορ 1-0, από το Περιστέρι, ενώ με το ίδιο σκορ ο Ολυμπιακός λύγισε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό. Τις νίκες της αγωνιστικής πέτυχαν ο ΠΑΟΚ, που νίκησε 3-2 στη Βοιωτία τον Λεβαδειακό, αλλά και η ΑΕΚ που με το ίδιο σκορ, σε συγκλονιστικό ντέρμπι, νίκησε τον Παναθηναϊκό.

