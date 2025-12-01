Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Super League: Η κορυφαία ενδεκάδα της 12ης αγωνιστικής

Το sport-fm.gr σας παρουσιάζει την κορυφαία ενδεκάδα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

superleague

Ο πρώτος γύρος της Stoiximan Super League φτάνει στο τέλος του, καθώς και η 12η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με συναρπαστική ντερμπάρα στη Λεωφόρο.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δεν είδαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, αλλά αντικρύσαμε σημαντικά αποτελέσματα, τόσο ως προς τα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, όσο και στην «ουρά».

Αρχικά ο Βόλος έφυγε με σπουδαία νίκη από το Παγκρήτιο, αφού επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, ο Άρης επέστρεψε μετά από δυο μήνες στις νίκες, λυγίζοντας με buzzer beater του Ντούντου την ΑΕΛ Novibet (2-1), ενώ το σαββατιάτικο πρόγραμμα έκλεισε με την επιστροφή της Κηφισιάς στα θετικά αποτελέσματα με τη νίκη της με σκορ 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Την Κυριακή, ο Asteras AKTOR πέρασε με σκορ 1-0, από το Περιστέρι, ενώ με το ίδιο σκορ ο Ολυμπιακός λύγισε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό. Τις νίκες της αγωνιστικής πέτυχαν ο ΠΑΟΚ, που νίκησε 3-2 στη Βοιωτία τον Λεβαδειακό, αλλά και η ΑΕΚ που με το ίδιο σκορ, σε συγκλονιστικό ντέρμπι, νίκησε τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Super League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark