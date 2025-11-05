Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Σούντγκρεν κατέθεσε η ΠΑΕ Πανσερραϊκός όπως ενημερώνει σε σχετική ανακοίνωσή της.

Οι Σερραίοι τονίζουν ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή σεβόμενοι την ιστορία της ομάδας και τα όσα πρεσβεύει ο σύλλογος.

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακου τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του», αναφέρει η ΠΑΕ.

