Η αχίλλειος πτέρνα του Παναθηναϊκού και οι χαμένοι βαθμοί

Ο Παναθηναϊκός περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, όπου η έλλειψη συγκέντρωσης, οι αδικαιολόγητες γκέλες και η συνεχής ατυχία τον έχουν ρίξει στην έκτη θέση της βαθμολογίας, δεκαπέντε ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή.

