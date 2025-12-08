Η αχίλλειος πτέρνα του Παναθηναϊκού και οι χαμένοι βαθμοί

Ο Παναθηναϊκός περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, όπου η έλλειψη συγκέντρωσης, οι αδικαιολόγητες γκέλες και η συνεχής ατυχία τον έχουν ρίξει στην έκτη θέση της βαθμολογίας, δεκαπέντε ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή.
