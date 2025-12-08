Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αχίλλειος πτέρνα του Παναθηναϊκού και οι χαμένοι βαθμοί

Ο ΠΑΟ χάνει κρίσιμους βαθμούς στις καθυστερήσεις, με συνεχείς γκέλες - Λεβαδειακός, Κηφισιά, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΑΕΛ τον έχουν πληγώσει στα τελευταία λεπτά

ΑΕΛ Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, όπου η έλλειψη συγκέντρωσης, οι αδικαιολόγητες γκέλες και η συνεχής ατυχία τον έχουν ρίξει στην έκτη θέση της βαθμολογίας, δεκαπέντε ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Διαβάστε περισσότερα στο Paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark