ΑΕΛ: Ο Σάββας Παντελίδης νέος προπονητής των «βυσσινί»

Οι Θεσσαλοί είχαν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Στέλιου Μαλεζά, καθώς ανακοίνωσαν άμεσα την πρόσληψη του 60χρονου κόουτς, οποίος ξεκινά δουλειά αύριο 

Σάββας Παντελίδης

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας, μόλις μια ημέρα μετά την αποχώρηση του Στέλιου Μαλεζά.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Asteras AKTOR.

Ο νέος προπονητής θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρεθεί στην προπόνηση της ομάδας από αύριο, Τρίτη (09/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του.

