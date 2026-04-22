Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ουκρανίας ο Σεργκέι Ρεμπρόφ

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ουκρανίας είναι εδώ και κάποιες ώρες ο Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο 51χρονος προπονητής αφήνει τον ρόλο που είχε από το καλοκαίρι του 2023, πληρώνοντας ουσιαστικά την αποτυχία της ομάδας να προκριθεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο (αποκλείστηκε στα ημιτελικά των playoffs από τη Σουηδία).

«Ευχαριστούμε τον Ρεμπρόφ για την αφοσίωση του και την ανάπτυξη των ανερχόμενων ταλέντων. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και να πάρουμε νέες αποφάσεις με στόχο το μέλλον της εθνικής ομάδας», δήλωσε ο πρόεδρος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αντρέι Σεβτσένσκο, με τον Ρεμπρόφ να παραμένει στην ομάδα, ως αντιπρόεδρος.

Ο πολύπειρος τεχνικός, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί πολλές φορές και με ελληνικές ομάδες, στο παρελθόν έχει προπονήσει Ντιναμό Κιέβου, Φερεντσβάρος, Αλ Αχλί και Αλ Αΐν.



