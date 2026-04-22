Δηλώνει συμμετοχή στο Draft του NBA ο Σαμοντούροφ

Την είσοδό του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου φαίνεται πως θα διεκδικήσει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, στο Draft Express, ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του NBA για το 2026 και να κυνηγήσει το όνειρο του... μαγικού κόσμου.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο «Σάμο» δεν έχει αποκλείσει και τον δρόμο του NCAA, τον οποίο πολλοί νεαροί Έλληνες παίκτες έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς ένας παίκτης με τα δικά του χαρακτηριστικά θα μπορούσε να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο 21χρονος φόργουορντ ύψους 2,10μ. ανήκει στον Παναθηναϊκό από το 2022, έχοντας κατακτήσει EuroLeague (2024), πρωτάθλημα Ελλάδας (2024) και δύο Κύπελλα (2025, 2026). Στη φετινή σεζόν έχει ρόλο κυρίως στο πρωτάθλημα, μετρώντας 4 πόντους και 2,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 12,5 λεπτά συμμετοχής.

NEWS: Panathinaikos' Alex Samodurov is declaring for the 2026 NBA Draft, agent Alex Saratsis tells DraftExpress.



The 7-foot, 21-year old power forward is also weighing the college route, where his shot-blocking and floor-spacing would draw significant interest. pic.twitter.com/5gsKdza4HJ — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.