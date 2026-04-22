Δηλώνει συμμετοχή στο Draft του NBA ο Σαμοντούροφ

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του NBA για το 2026, όπως αποκάλυψε στο Draft Express o ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης

Την είσοδό του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου φαίνεται πως θα διεκδικήσει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, στο Draft Express, ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του NBA για το 2026 και να κυνηγήσει το όνειρο του... μαγικού κόσμου.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο «Σάμο» δεν έχει αποκλείσει και τον δρόμο του NCAA, τον οποίο πολλοί νεαροί Έλληνες παίκτες έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς ένας παίκτης με τα δικά του χαρακτηριστικά θα μπορούσε να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο 21χρονος φόργουορντ ύψους 2,10μ. ανήκει στον Παναθηναϊκό από το 2022, έχοντας κατακτήσει EuroLeague (2024), πρωτάθλημα Ελλάδας (2024) και δύο Κύπελλα (2025, 2026). Στη φετινή σεζόν έχει ρόλο κυρίως στο πρωτάθλημα, μετρώντας 4 πόντους και 2,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 12,5 λεπτά συμμετοχής.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός NBA
