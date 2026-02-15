Super League: Η βαθμολογία μετά από 21 αγωνιστικές

Με τρία ματς την Κυριακή (15/02) ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League..

Αρχικά, ισόπαλο 2-2 ήρθε το ματς της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στη Νίκαια, ενώ χωρίς νικητή (0-0) ολοκληρώθηκε και το ντέρμπι «δικεφάλων» με την ΑΕΚ να παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 49 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό στο -2 και στη 2η θέση (47β.) μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό. Ο ΠΑΟΚ είναι 3ος με 46 βαθμούς, έχοντας το παιχνίδι λιγότερο με την Κηφισιά στη Νίκαια (04/03, 20:00).

Τέλος, ο Παναθηναϊκός (33β.) έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο και το -6 από τον Λεβαδειακό (39β.) που είναι στην τετράδα δεν άλλαξε, με το «τριφύλλι» να έχει το εντός έδρας ματς λιγότερο με τον ΟΦΗ (04/03, 18:00).

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός-Asteras AKTOR 3-1

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0

Βόλος-Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

(18:00) Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία μετά την 21η αγωνιστική:

