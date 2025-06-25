Το πρωτάθλημα της Super League θα συνεχίσει να διεξάγεται με 14 ομάδες, ωστόσο, η πρόταση της Κηφισιάς να υποβιβαστεί μία ομάδα και να προβιβαστούν τρεις από τη Super League 2, ώστε το πρωτάθλημα της περιόδου 2026 – 27 να διεξαχθεί με 16 ομάδες, είχε αρκετούς υποστηρικτές.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού, υπέρ της πρότασης της Κηφισιάς τάχθηκαν οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός.

Η ΑΕΛ ψήφισε “λευκό”, ενώ αντίθετες με την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 ήταν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Αστέρας, Βόλος, Λεβαδειακός, ΟΦΗ και Ατρόμητος.

Οι ομάδες που ήταν υπέρ της αύξησης υποστήριξαν ότι θα γίνονται περισσότεροι αγώνες και θα δίνονται ευκαιρίες σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Οι ομάδες που ήταν κατά της αύξησης χαρακτήρισαν επιτυχημένο το μοντέλο του πρωταθλήματος με 14 ομάδες, έκαναν αναφορά στο οικονομικό και έθεσαν το τυπικο θέμα της αργοπορημένης υποβολής της πρότασης.

Πηγή: monobala.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.