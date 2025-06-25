Λογαριασμός
Κριστιάνο Ρονάλντο: Στα 40 του... υπογράφει νέο συμβόλαιο 1+1 με την Αλ Νασρ

Παρά τα σενάρια πως έψαχνε αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα παραμείνει τελικά στην Αλ Νασρ, με την οποία θα υπογράψει μονοετές ή διετές συμβόλαιο

Κριστιάνο Ρονάλντο

Παρόλο που δημιουργήθηκε μεγάλη φημολογία για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αλλάξει τελικά ποδοσφαιρική «στέγη».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «CR7» αναμένεται να παραμείνει στην Αλ Νασρ, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για την οριστικοποίηση του deal με τον σαουδαραβικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει πως το μόνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι αν ο Ρονάλντο θα υπογράψει μονοετές ή διετές συμβόλαιο, κάτι που θα κριθεί από την επιθυμία ή μη του ίδιου να παραμείνει μέχρι το 2027.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πήγε στην Αλ Νασρ στις αρχές του 2023, και μετράει 105 εμφανίσεις με 93 γκολ και 19 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρόλο που η ομάδα του δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάποιον από τους μεγάλους στόχους της σε αυτό το διάστημα, από πλευράς marketing, η παραμονή του Κριστιάνο είναι τεράστια επιτυχία, τόσο για τον σύλλογο όσο και για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

