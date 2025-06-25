Παναθηναϊκός: Ο Ντανιέλ Ρουίζ προτάθηκε για αριστερό χαφ

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως κλείνει την τρίτη του καλοκαιρινή μεταγραφή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέδρο Τσιριβέγια. Έτσι, επιβεβαιώθηκε απόλυτα το ρεπορτάζ του ”Paopantou.gr”.

Όπως είναι γνωστό, οι ”πράσινοι” θα προχωρήσουν και στην απόκτηση ενός αριστερού χαφ-εξτρέμ. Ένα όνομα το οποίο προτάθηκε και έπεσε στο ”τραπέζι” του ”Τριφυλλιού”, είναι αυτό του Ντανιέλ Ρουίζ. Ο Κολομβιανός ακραίος επιθετικός της Μιγιονάριος βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ”Τριφυλλιού” και η περίπτωσή του εξετάζεται πολύ σοβαρά από τους ανθρώπους του.

Πηγή: skai.gr

