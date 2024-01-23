Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων έως την 26η αγωνιστική

Στο σημερινό (23/1) συμβούλιο της Super League, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα έως το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, ήτοι από την 22η έως την 26η αγωνιστική, που παρέμεναν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα. Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 20:00 θα διεξαχθεί το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ενώ την Κυριακή 18 Φεβρουαριου στις 20:30 ορίστηκε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Από εκεί και πέρα, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η κλήρωση των Playoffs & Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, με μικτό σύστημα, ήτοι ηλεκτρονική παραγωγή διαφορετικών σεναρίων και εν συνεχεία κλήρωση ενός εξ αυτών για τα Playoffs και ενός για τα Playouts. Επίσης, ομόφωνα εγκρίθηκαν οι κλειδάριθμοι Playoffs & Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League από την 22η έως την 26η αγωνιστική:

22η αγωνιστική

Σάββατο 10/02 17:30 Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Σάββατο 10/02 19:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

Σάββατο 10/02 20:00 Λαμία - Αστέρας

Κυριακή 11/02 17:00 Κηφισιά - Βόλος

Κυριακή 11/02 17:00 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός

Κυριακή 11/02 19:30 Παναιτωλικός - Ατρόμητος

Κυριακή 11/02 20:00 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

23η αγωνιστική

Σάββατο 17/02 19:30 Ατρόμητος - Άρης

Σάββατο 17/02 20:00 Παναθηναϊκός - Λαμία

Κυριακή 18/02 15:30 Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα

Κυριακή 18/02 19:00 ΑΕΚ - Κηφισιά

Κυριακή 18/02 20:30 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Δευτέρα 19/02 17:30 ΟΦΗ - Πανσερραϊκός

Δευτέρα 19/02 18:00 Αστέρας - Παναιτωλικός

24 αγωνιστική

Σάββατο 24/02 19:00 Λαμία - ΑΕΚ

Σάββατο 24/02 19:30 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

Κυριακή 25/02 16:30 ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ

Κυριακή 25/02 17:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Κυριακή 25/02 18:00 Ολυμπιακός - Αστέρας

Κυριακή 25/02 19:30 Άρης - Βόλος

Κυριακή 25/02 20:00 Παναθηναϊκός - Κηφισιά

25η αγωνιστική

Τετάρτη 28/02, 15:00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά

Τετάρτη 28/02, 15:00 Βόλος - ΟΦΗ

Τετάρτη 28/02, 17:00 Ατρόμητος - Λαμία

Τετάρτη 28/02, 17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

Τετάρτη 28/02, 19:00 ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

Τετάρτη 28/02, 20:00 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

Τετάρτη 28/02, 21:00 Παναθηναϊκός - Άρης

26η αγωνιστική

Κυριακή 03/03 19:30 Αρης - ΑΕΚ

Κυριακή 03/03 19:30 Κηφισιά - Παναιτωλικός

Κυριακή 03/03 19:30 Ολυμπιακός - Βόλος

Κυριακή 03/03 19:30 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Κυριακή 03/03 19:30 Πανσερραϊκός - Αστέρας

Κυριακή 03/03 19:30 ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος

Κυριακή 03/03 19:30 Λαμία - ΠΑΟΚ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

