Super League 2: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η 4η αγωνιστική της Super League 2. Από τον Α Όμιλο ξεχωρίζει το Ηρακλής-Νέστος Χρυσούπολης και το Νίκη Βόλου-ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ από τον Β Όμιλο το Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα και το Μαρκό-Πανιώνιος.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω το πρόγραμμα:



Α ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 04/10

Νίκη Βόλου - Πας Γιάννινα, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 14:00, Action 24

Π.Α.Ο.Κ Β’ - Asteras B AKTOR, ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ , 14:00 Athletico.gr

Αναγ.Καρδίτσας - Καμπανιακός , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 14:00

Κυριακή 05/10

Καβάλα - Μακεδονικός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ , 16:00

Ποτ Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ , 16:00

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 04/10

Ηλιούπολη - Αιγάλεω , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 14:00

Κυριακή 05/10

Eλλάς Σύρου - Παναργειακός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, 13:00

Ολυμπιακός Β - Καλαμάτα, Π.Κ ΡΕΝΤΗ, 14:00, Action 24

Μαρκό - Πανιώνιος, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14:00, Athletico.gr

Xανιά - Athens Kallithea fc, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, 14:00

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.