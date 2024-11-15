Super League 2: Η 9η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Θέαμα, ένταση και ανατροπές στην 9η Αγωνιστική της Super League 2. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 15.00, η Α.Ε.Λ. παίζει στην έδρα της για να κρατήσει το σερί νικών, κόντρα στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που θα παλέψει για να μειώσει τη βαθμολογική τους διαφορά. Περιγράφει ο Ευθύμης Χούτας.

Και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 12.00, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ υποδέχεται τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ για ένα μεγάλο ντέρμπι. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Δημήτρης Βάλσαμος.

