Ρεάλ: Το χειρότερο ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα εδώ και 26 χρόνια

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Ρεάλ. Η χθεσινή ήττα στη Μαδρίτη από την Αναντολού Εφές ήταν η έκτη που υπέστη σε δέκα αγώνες στην Ευρωλίγκα. Πρόκειται για το χειρότερο ξεκίνημα της «βασίλισσας» στη διοργάνωση εδώ και 26 χρόνια!

Το 1998 οι Μαδριλένοι είχαν υποστεί την έκτη τους ήττα στην ένατη αγωνιστική και έκτοτε δεν είχαν ποτέ τόσο άσχημη επίδοση. Είναι χαρακτηριστικό πως πέρσι (2023/24) η Ρεάλ έφτασε τις έξι ήττες στην… 33η αγωνιστική (!), πρόπερσι (2022/23) στην 16η και το 2021/22 στην 27η.

Tη σεζόν 1997/98 η Ρεάλ είχε ρεκόρ 4-6 στην πρώτη φάση των ομίλων και 7-9 στη δεύτερη, με αποτέλεσμα να μην προκριθεί καν στη φάση των «16». Τότε, μάλιστα, είχε τερματίσει μόλις τρίτη στο πρωτάθλημα και είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Οι αποχωρήσεις σημαντικών παικτών, όπως Γκέρσον Γιαμπουσέλι, Βενσάν Πουαριέ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ρούντι Φερνάντεθ και Φαμπιάν Κοζέρ, έχουν παίξει σίγουρα τον ρόλο τους, ενώ οι προσθήκες που έγιναν δεν έχουν καλύψει τα κενά, ούτε ποιοτικά αλλά ούτε και… ποσοτικά.

