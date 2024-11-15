Ένα διαιτητικό λάθος λίγο έλειψε να καταδικάσει τους Μπακς στην ένατη ήττα τους στη σεζόν. Το ΝΒΑ, στο last two minute report, που κρίνει τις διαιτητικές αποφάσεις των δύο τελευταίων λεπτών στα παιχνίδια που κρίνονται με μικρές διαφορές, παραδέχεται πως κακώς χρεώθηκε φάουλ εις βάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο πάνω στον Ρον Χόλαντ με 1’’ να απομένει για το τέλος της τέταρτης περιόδου στον αγώνα με τους Πίστονς.

Για καλή τύχη των Μπακς και της… λίγκας, το λάθος των διαιτητών δεν έκρινε το ματς, καθώς ο ρούκι του Ντιτρόιτ αστόχησε ΚΑΙ στις δύο βολές που εκτέλεσε, με το Μιλγουόκι να επικρατεί στην παράταση και τον Greek Freak να μετρά 59 πόντους.

Ο 29χρονος σούπερ σταρ ρωτήθηκε μετά το ματς για το συγκεκριμένο σφύριγμα και είχε απαντήσει πως «… δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα τιμωρηθώ με πρόστιμο από το ΝΒΑ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.