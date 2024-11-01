Βρούτσης: «Στη διάθεση ΠΑΕ και ΚΑΕ τα στοιχεία οπαδών που οδηγούν σε τιμωρία»

Μια πολύ σημαντική ανακοίνωση έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Όπως έκανε γνωστό, πλέον οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ και οι λοιποί αθλητικοί οργανισμοί που πλήττονται με τιμωρίες έδρας ή πρόστιμα από την παραβατική συμπεριφορά οπαδών τους, θα μπορούν να μαθαίνουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να επιβάλλουν ξεχωριστές κυρώσεις εις βάρος τους.



Παράλληλα τόνισε πως υπάρχει προσδοκία αλλά όχι βιασύνη για να φιλοξενηθούν οπαδοί και των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε και στο έργο της ΔΕΑΒ. Τέλος, προανήγγειλε σύντομα ανακοινώσεις για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.



Αναλυτικά, ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε στον Βάιο Τσούτσικα για:



-τα πρώτα αποτελέσματα της ψήφισης του νέου αθλητικού νόμου: «Είχαμε μιλήσει λίγο μετά την ψήφιση του νόμου για την αθλητική βία και την αντιμετώπισή της. Μετά από τόσους μήνες, οκτώ μήνες, είναι πρώτη φορά που ένας τέτοιος νόμος έχει θετικό αποτύπωμα, όπως παραδέχονται όλοι. Οι κυρώσεις μπαίνουν αυτόματα μέσα σε μια εβδομάδα, οπότε το αίσθημα αδικίας εκλείπει. Μέχρι στιγμής με τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν κλείσει 28 φορές από φιλάθλους τα γήπεδα ποδοσφαίρου, λόγω κάποιων ανόητων ή απαράδεκτων όχι φιλάθλων, που υποτίθεται ότι αγαπούν την ομάδα τους».



-οι νέες διατάξεις που ψηφίζονται: «Δύο νέες διατάξεις έρχονται να μπουν κάτω από τις υπάρχουσες. Θα δίνεται η δυνατότητα στις ΠΑΕ, ΚΑΕ και όποιον έχει έννομο συμφέρον να ζητά τα στοιχεία αυτού που οδήγησε την ομάδα στον όλεθρο της τιμωρίας έδρας, γιατί πρόκειται περί ολέθρου. Έχει ήδη γίνει. Αυτά τα στοιχεία θα τα δίνει η αστυνομία και από εκεί και πέρα θα μπορεί η ομάδα να επιβάλει τις δικές της κυρώσεις, για έναν χρόνο, για δύο χρόνια ή και ισόβια. Τώρα μπορεί μια ΠΑΕ, για παράδειγμα, να αποβάλει για χρόνια ή για πάντα αυτόν που οδήγησε την ομάδα σε βλάβη, οικονομική, αγωνιστική ή ηθική. Αν υπάρξουν αθλητικοί οργανισμοί που ζητήσουν τα στοιχεία αυτών των ανεγκέφαλων που έκλεισαν το γήπεδο και τους τιμωρήσουν, τότε θα πολλαπλασιαστεί με μεγάλη ταχύτητα η πολύ καλή συμπεριφορά που δείχνουν οι φίλαθλοι. Αν η ομάδα τον αποβάλει για πολύ καιρό, τότε θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα».



-την αλλαγή στις αρμοδιότητες του υπουργού για επιβολή απαγόρευσης μετακίνησης: «Πάμε καλά, βλέπουμε ότι αυτό που επιδιώκαμε, να επιστρέφει ο κόσμος στο γήπεδο και να σέβονται όλοι το νόμο, μια νέα σελίδα φαίνεται και προχωράμε στο εξής: ως υπουργός έχω τη διπλή δυνατότητα να απαγορεύω την οργανωμένη και την ατομική μετακίνηση των φιλάθλων. Με τη διάταξη που έρχεται και βλέποντας ότι τα πράγματα πάνε στο καλύτερο, θα άρουμε τη δυνατότητα του υπουργού Αθλητισμού να απαγορεύει την ατομική μετακίνηση των φιλάθλων. Είναι ένα βήμα εξορθολογισμού, βλέποντας πως πάμε καλύτερα».



-το αν θα ξαναδούμε κερκίδες με οπαδούς και των δύο ομάδων: «Δεν θα σας απαντήσω, είμαι πολύ προσεκτικός. Είναι επιθυμία και στόχος, αυτό είναι το πρώτο βήμα, το δεύτερο θα το δούμε. Μένουμε εδώ σήμερα, μην σηκώνουμε ακόμη τον πήχη, θα γίνει προσεκτικά. Είμαι ένας μεθοδικός άνθρωπος, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Γιατί να μη συμβεί αυτό που λέτε, αλλά θα γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι όποιος μπει στο γήπεδο περνά από τουρνικέ και από ταυτοπροσωπία, ξέρουμε ποιος είναι, πού μένει και πού κάθεται. Επιπλέον υπάρχουν οι κάμερες. Βλέπουμε πως συντελείται μεγάλη αλλαγή, θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους και θέλω να τους συστήσω να καταγγέλλουν παραβατικές συμπεριφορές. Αυτός που έριξε την φωτοβολίδα στις Σέρρες και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ, δεν αγαπά την ομάδα του».



-τις ποινές που επιβάλει η ΔΕΑΒ: «Η ΔΕΑΒ δεν βλέπει τι γίνεται στο γήπεδο, διαβάζει εκθέσεις και είναι δεσμευμένη να υλοποιήσει αυτό που βλέπει εκεί, από τις εκθέσεις των παρατηρητών. Ακόμη και να μη θέλει, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τον νόμο».



-την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός δικαιούται, όπως και ο Παναθηναϊκός, να έχει το δικό του γήπεδο. Είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων και διαβουλεύσεων. Υπάρχει πρόοδος. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, τεραστίων διαστάσεων. Το ΣΕΦ κρατά σε μια αρκετά καλή κατάσταση στη σάλα, αλλά σίγουρα θα γίνει πολύ καλύτερο αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Πήγα προχθές στο ΟΑΚΑ και ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδα. Αυτό θα γίνει και με τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός θα πάρει στο ΣΕΦ αυτό που του αναλογεί, πολύ σύντομα οι ανακοινώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

