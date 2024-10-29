Super League 2: Αλλαγές σε 5 παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής

Σε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής προχώρησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League 2.

Όπως έγινε γνωστό λοιπόν οι αλλαγές που προκύπτουν αφορούν για τον βόρειο όμιλο τα παιχνίδια: Καβάλα-ΠΑΟΚ Β΄, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 03/11 στις 15:00 και όχι την Παρασκευή 01/11 στις 14:30 που είχε προγραμματισθεί και Καμπανιακός-ΑΕΛ το οποίο θα ξεκινήσει 15 λεπτά νωρίτερα δηλαδή στις 15:15 αντί για τις 15:30.

Στο νότιο όμιλο η αναμέτρηση των Χανίων με την Παναχαϊκή θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 04/11 στη 13:00 και όχι την Κυριακή 03/11 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί. Ακόμη στο ματς ΑΕΚ Β'-Παναργειακός η ώρα της πρώτης σέντρας μεταφέρθηκε στις 14:00 από τις 14:30 και στην αναμέτρηση Καλαμάτα-Κηφισιά η ώρα έναρξης ορίστηκε στις 15:00 αντί για τις 15:15.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση της διοργανώτριας οι αλλαγές προκύπτουν έπειτα από τις ανάγκες του τηλεοπτικού παρόχου της Super League 2, ΣΚΑΪ.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ (15:15 / monobala.gr)

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)

O αγώνας Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B’ (14:00 / monobala.gr)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)

