Basket League: Θρίαμβος της ΑΕΚ στο «Παλατάκι», νίκησε τον ΠΑΟΚ 71-88

Η ομάδα του  Σάκοτα έχει πλέον το προβάδισμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης της κανονικής περιόδου, αφού κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του α' γύρου

ΠΑΟΚ ΑΕΚ

Με μία εκπληκτική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και καθίσταται πλέον το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της τρίτης θέσης της κανονικής περιόδου στη Stoiximan GBL, ενώ συνέχισε το τρομερό της σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη με δώδεκα συνεχόμενες νίκες.

O Νάναλι για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν εξαιρετικός και πέτυχε 22 πόντους (3 ριμπάουντ και 3 ασίστ). 18 πόντους πέτυχε ο Μπάρτλεϊ, όλους στο δεύτερο εκπληκτικό ημίχρονο της ΑΕΚ, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Τρομερός σε άμυνα και επίθεση ο Μπράουν με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 τάπες. Η ΑΕΚ έκανε πολλά λάθη (18), αλλά πήρε τη νίκη χάρη στην τρομερή της άμυνα, παρά την απουσία του Φλιώνη και του Κατσίβελη. 

Πηγή: sport-fm.gr

