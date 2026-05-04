Ανησυχία στην ΑΕΚ για Στρακόσα – Έπαιξε με ενοχλήσεις

Με προβλήματα ολοκλήρωσε την παρουσία του στο ντέρμπι της Λεωφόρου ο Θωμάς Στρακόσα, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Ο τερματοφύλακας της Ένωσης αγωνίστηκε με εμφανείς ενοχλήσεις στο 0-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό, δείχνοντας σε αρκετές περιπτώσεις να μην βρίσκεται στο 100%.

Παρά τα προβλήματα, παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να διατηρηθεί το μηδέν στην άμυνα.



Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Στρακόσα πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε επικίνδυνη φάση, απομακρύνοντας τον κίνδυνο, ωστόσο η εικόνα του μαρτυρούσε την επιβάρυνση που είχε υποστεί.

Μετά το τέλος του αγώνα, έγινε σαφές πως αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις, με το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ να βρίσκεται σε εγρήγορση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ματς χρειάστηκε η παρουσία των ανθρώπων της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο διεθνής γκολκίπερ έδειχνε να υποφέρει.

Η ακριβής εικόνα του τραυματισμού του αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, όταν και θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.