Αρνητική ήταν η στάση της αστυνομίας και του αρμόδιου υπουργείου στο ενδεχόμενο ανταλλαγής εισιτηρίων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενόψει των δύο αναμετρήσεων για τα playoffs της Super League.

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το monobala.gr, οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο συλλόγων είχαν έρθει σε συνεννόηση για μια πρωτοβουλία που θα αποτελούσε ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Να φιλοξενηθούν φίλοι των δύο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια, σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα αλληλοσεβασμού και να πέσουν οι τόνοι της αντιπαλότητας.

Η ιδέα, ωστόσο, δεν προχώρησε. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η αστυνομία και το υπουργείο απέρριψαν το ενδεχόμενο για λόγους ασφαλείας, κρίνοντας ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση οργανωμένων οπαδών, ειδικά σε αγώνες υψηλής έντασης όπως τα συγκεκριμένα ντέρμπι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα φιλοξενίας φιλάθλων στα μεγάλα παιχνίδια δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με τις ομάδες να ζητούν επίσημα εισιτήρια για τους εκτός έδρας αγώνες τους. Ωστόσο, σχεδόν πάντα η τελική απόφαση των Αρχών είναι αρνητική, με την πολιτεία να επιλέγει τη «σκληρή γραμμή» για την αποφυγή επεισοδίων. Το ίδιο συνέβη και τώρα, με τη μετακίνηση να απαγορεύεται εκ νέου και την πρωτοβουλία των οπαδών να μένει στα χαρτιά.

