Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει εξασφαλίσει αύξηση 40% για το πακέτο πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις κορυφαίες διοργανώσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η UEFA συμφώνησε σε συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης των ανδρικών της διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του UEFA Champions League, σε περίπου 20 χώρες σε Ευρώπη και Αμερική, εξαιρουμένων των ΗΠΑ.

Αυτή και άλλες συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα της UEFA από τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον νέο κύκλο, όπως ανέφερε το άτομο, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμο καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Η δημοτικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αυξάνεται στο κοινό των ΗΠΑ και λίγες διοργανώσεις αναδεικνύουν το άθλημα όσο το Champions League, όπου κορυφαίες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου, διεκδικούν το σημαντικότερο τρόπαιο στο διασυλλογικό ποδόσφαιρο.

Η μορφή της διοργάνωσης άλλαξε τη σεζόν 2024/25, με μια νέα φάση πρόκρισης που οδηγεί σε περισσότερους αγώνες.

«Ελάχιστα αθλητικά προϊόντα συγκρίνονται με το Champions League ως προς την παγκόσμια απήχηση», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής μέσων Φρανσουά Γκοντάρ. «Η νέα μορφή λειτουργεί».

Τα πακέτα που πουλήθηκαν στον τελευταίο γύρο περιλαμβάνουν επίσης δικαιώματα για το UEFA Europa League και το UEFA Europa Conference League.

Η Relevent Football Partners, που διαχειρίστηκε τη συμφωνία, επιχείρησε να σχεδιάσει πακέτα ελκυστικά τόσο για παραδοσιακούς τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και για πλατφόρμες streaming, σύμφωνα με την πηγή.

Η νέα συμφωνία ξεπερνά την περσινή επιτυχία της UEFA, όταν πέτυχε αύξηση περίπου 20% στην πώληση δικαιωμάτων στις κορυφαίες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας. Αυτό δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ανανέωση των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ το 2030, ζήτηση που ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το επερχόμενο Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.