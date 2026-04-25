ΟΦάρα ξέρανε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο και έστειλε το Κύπελλο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά και έφυγε για Ευρώπη. Η ομάδα του Κόντη επικράτησε 3-2 του «δικεφάλου του Βορρά» στην παράταση και κατέκτησε το 2ο τρόπαιο της ιστορίας του!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κλασικά ο ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής κάτω από τα «ασπρόμαυρα» δοκάρια, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ ο Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ ο Κωνσταντέλιας ανέλαβε ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους, αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Μύθου.

Με 3-4-3 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Κόντης. Στα γκολπόστ ο Χριστογεώργος, με τους Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα να είναι η τριάδα στην άμυνα, Σενγκέλια και Αθανασίου στις δύο πλευρές, Ανδρούτσος και Καραχάλιος στα χαφ. Φούντας και Νους ήταν στα «φτερά», πλαισιώνοντας τον Σαλσέδο.



Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης και στο 3ο λεπτό έχασε την πρώτη του φάση. Από το κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας λίγο έξω την μπάλα.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» γυρόφερνε την αντίπαλη περιοχή, βρίσκοντας στο 10’ καλή στιγμή, με τον Τάισον να φέρνει την μπάλα στην περιοχή και τον Κωνσταντέλια να σερβίρει για τον Ζίβκοβιτς να αστοχεί από θέση βολής στο 10ο λεπτό.



Ο ΟΦΗ ξεμύτισε στη συνέχεια, αλλά η πρώτη του απόπειρα για να απειλήσει είχε απογοητευτικό φινάλε, με τον Ανδρούτσο να πατάει περιοχή από τα αριστερά, αλλά γλίστρησε στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα, και κλώτσησε την ευκαιρία. Γενικώς, ήταν άτολμοι στο ξεκίνημα οι Κρητικοί.



Ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε στο 15’ για την υπεροχή του. Από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά και βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Μιχαηλίδη που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.



Στο 18’ ο Φούντας εκτέλεσε λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Τσιφτσής μάζεψε εύκολα. Λίγο μετά (20’) ο ΠΑΟΚ είχε σέντρα με τον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Κωστούλας πήρε την… μπουκιά απ’ το στόμα του Μύθου που είχε… οπλίσει.



Ο ΟΦΗ ευτύχησε να βρει γκολ στην πρώτη του φάση στην αναμέτρηση. Φούντας και Σενγκέλια συνεργάστηκαν, με τον πρώτο να εκτελεί πάνω στον Κεντζιόρα και με τη δεύτερη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή στο 28'.



Πολύ καλή στιγμή είχε ο ΠΑΟΚ στο 33’, με το μακρινό-συρτό σουτ του Ζίβκοβιτς να στέλνει την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου. Ο ανεβασμένος ΟΦΗ έβρισκε πλέον τα κενά στην αντίπαλη άμυνα πολύ πιο εύκολα και βρέθηκε μία ανάσα από το 2-1 στο 40’. Ο Σενγκέλια ελίχθηκε από τα δεξιά και έστρωσε στον Φούντα που εκτέλεσε με τη μία από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.



Μέχρι την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που απείλησε. Το άστοχο σουτ του Κωνσταντέλια στο 42’ δεν ανησύχησε τον Χριστογεώργο, αλλά δύο λεπτά μετά ο διεθνής άσος ζύγισε το σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω. Ο Τάισον μετά από κομπίνα σε κόρνερ εκτέλεσε άστοχα σχεδόν από το ημικύκλιο.

Η πρώτη καλή στιγμή του β’ μέρους έγινε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να στέλνει λίγο έξω την μπάλα. Στο 48’ ο ΟΦΗ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-1, με τον Φούντα να κάνει εξαιρετική πάσα, αλλά ο Νους να μην πιάνει γεμάτο σουτ και τον Τσιφτσή να μαζεύει.



Στο 51’ όμως ο ΟΦΗ έκανε το 2-1. Ο Σενγκέλια βρήκε τον Σαλσέδο, που με κεφαλιά-πάσα βρήκε στον χώρο τον Νους (με την άμυνα του ΠΑΟΚ να έχει… σκορπίσει) που εκτέλεσε τον Τσιφτσή.

Έψαξε την άμεση απάντηση ο ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να εκτελεί από θέση βολής και την μπάλα να φεύγει εκτός. Η τριπλή αλλαγή (Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ζαφείρης αντί Μεϊτέ, Μύθου και Τάισον) του Λουτσέσκου στο 61’ λέει πολλά.



Για ένα τέταρτο περίπου δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο, λόγω των συνεχόμενων διακοπών από μικροτραυματισμούς. Του βοηθού διαιτητή αρχικά και αρκετών ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ στη συνέχεια που είχαν κράμπες.

Στο 87’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ για το 2-2, με τον Κεντζιόρα να κάνει την κεφαλιά και στην... αναμπουμπούλα αυτός που λειτούργησε ψύχραιμα ήταν ο Κωστούλας που έδιωξε πάνω στη γραμμή.



Το παιχνίδι είχε… ψωμί και μετά τα 90’, αφού δόθηκαν (δικαιολογημένα) 15 λεπτά καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ τα έπαιξε όλα για όλα, με τον ΟΦΗ να έχει γυρίσει πίσω σε υπερβολικό σημείο. Ο πιο μπαρουτοκαπνισμένος σε τέτοιες καταστάσεις «δικέφαλος του Βορρά» βρήκε το 2-2 στο 90’+7’. Ο Καμαρά έκανε περίτεχνη κίνηση, αδειάζοντας την άμυνα του ΠΑΟΚ και γύρισε στον Γερεμέγεφ που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Στο 90’+14’ ο ΠΑΟΚ είχε φάση για το 3-2. Ο Κωνσταντέλιας τροφοδότησε τον Γερεμέγεφ, που εκτέλεσε από θέση βολής, δίχως να βρει εστία.

Το πρώτο διάστημα άνηκε στον ΠΑΟΚ, που βρήκε φάση για γκολ. Ο Πέλκας εκτέλεσε φάουλ, ο Κεντζιόρα σούταρε από πλάγια και ο Λίλο μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ακολούθως πήρε μέτρα ο ΟΦΗ, πίεσε τον «δικέφαλο» και βρήκε πριν το ημίχρονο το 3-2. Ο Σενγκέλια, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ελίχθηκε και στην προσπάθειά του ο Χατσίδης έκανε χέρι μέσα στην περιοχή. Με την παρέμβαση του VAR διαπιστώθηκε η παράβαση και ο Ισέκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα (105’+4’).



