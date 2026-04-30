Ντέρμπι, play offs και play outs παίζονται στον Bwinσπορ FM 94,6

Την Κυριακή (03/05) τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την 3η αγωνιστική των play offs, στις 19:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΣΦΠ, ενώ στις 21:00 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδειακός-Βόλος και ΟΦΗ-Άρης στις 17:00 για τις θέσεις 5-8, ενώ η δράση αρχίζει το Σάββατο (02/05) με τα ματς των play outs Παναιτωλικός-Κηφισιά στις 17:00, Πανσερραϊκός-Λάρισα στις 16:30 και Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος στις 19:30.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Πηγή: skai.gr

