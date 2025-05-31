Στον ρυθμό του σημερινού τελικού ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ του Μιλάνου, αλλά και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ζει το Παρίσι.

Πέντε χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός πολέμου γνωρίζοντας πως στην περίπτωση επικράτησης της παρισινής ομάδας θα ακολουθήσουν πανηγυρισμοί που ενδέχεται να καταλήξουν σε επεισόδια και πράξεις βίας, όπως συνέβη στις 7 Μαΐου μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν σε βάρος της Άρσεναλ, αλλά και το 2022 μετά το πέρας του τελικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ.

Σε περίπτωση επικράτησης της Παρί Σεν Ζερμέν οι πανηγυρισμοί θα επικεντρωθούν, το μεσημέρι της Κυριακής, στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αναμένεται στην περίπτωση αυτή να απαγορευτεί στο μεγαλύτερο τμήμα της πόλης του Παρισιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές θα επαγρυπνούν και έναντι του πάντα υπαρκτού κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

